Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 16 июня 2020 года: детей заболевших отправляют в детские дома

Редакция «КП»-Екатеринбург продолжает рассказывать о ситуации вокруг COVID-19 на Среднем Урале. И вот основная информация по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области» по состоянию на утро 16 июня 2020 года.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДО 22 ИЮНЯ

Губернатор Евгений Куйвашев продлил ограничения в регионе до 22 июня 2020 года. Подписанный указ был опубликован в блоге главы области и на портале правовой информации.

- Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится, - написал Евгений Куйвашев.

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СТАТИСТИКА

За сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 233 новых случая COVID-19, из них 208 – в Екатеринбурге. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 9558.

Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ..

Был выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов. Читая такую статистику становится понятно, почему в регионе продлили ограничения еще на неделю.

ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ С «КОРОНОЙ» В ДЕТСКИЙ ДОМ?

Интересный прецедент произошел в Североуральске. В семье из четырех человек заболели родители: сначала госпитализировали маму двоих ребятишек, а затем диагноз подтвердился и у 28-летнего Дмитрия. Но от госпитализации мужчина отказался – не с кем было оставить детей.

На горячей линии по коронавирусу ему предложили связаться с органами опеки и сдать детей на время в детдом.

Диспетчер горячей линии предлагает сдать детей в детдом 00:00 00:00

- Я объяснил ситуацию, что нет возможности отдать детей бабушкам. У одной COVID-19, а мои родителя сидят на карантине. В ходе разговора женщина-оператор посоветовала мне сдать детей в детский дом и связаться с органами опеки (аудио запись разговора есть в распоряжении «КП»-Екатеринбург – Прим. Ред.), - рассказал нашему изданию молодой отец.

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