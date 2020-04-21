«Загрузка гостиниц за две недели упала с 75 до 1-2%»: работники туристической отрасли Урала о пандемии коронавируса

В Свердловской области туристическая отрасль первой пострадала от пандемии коронавируса, случившейся в мире. Как отмечают в Центре развития туризма региона, это один из самых глобальных за историю отрасли кризисов.

- Такого масштаба, когда закрываются не только отдельные курортные направления, а целые страны, еще не было, - говорит Эльмира Туканова, директор ГБУ СО Центр развития туризма Свердловской области. - Турбизнес формировался последние 25 лет у нас в стране. И достаточно горько было наблюдать, как рушится бизнес у тех компаний, которые имеют хороший послужной список и большое количество направлений, как зарубеж, так и в Россию.

Тем не менее предприятия отрасли региона смотрят на ситуацию оптимистично. В Центре развития туризма уверены, что отельеры достаточно быстро придут в форму после того, как будут сняты все ограничения, введеные из-за распространения коронавируса.

- Более 500 обьектов коллективных средств размещения, то есть гостиниц, находится в Свердловской области, - говорит Эльмира Туканова. - Среднегодовая загрузка их в 2019 году была 75%. Для региональных гостиниц это хороший показатель. После введения ограничений за две недели она стремительно упала с 75% до 1-2%.

Отельеры надеются, что гости в их номера вернутся, как только снимут ограничения по коронавирусу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похожая ситуация, говорят эксперты, наблюдается во всех регионах страны. При это в Свердловской области отельеры быстро отреагировали на введенные ограничения - конфликтных ситуаций, когда отели и санатории не хотели закрываться, не случилось.

Чтобы быстро восстановиться после снятия ограничений, в Свердловской области будет проведено несколько онлайн-мероприятий и конкурсов, посвященных развитию туризма.

- А как только снимут ограничения, в наш регион приедут 70 туроператоров из 30 регионов страны, мы провезем их по всем нашим туристическим маршрутам, - отмечает Эльмира Туканова. - Мы решили сделать это, чтобы поддержать отрасль, чтобы они включили Свердловскую область в свои маршруты.

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