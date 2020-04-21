2020-04-21T10:49:10+03:00
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились еще 84 случая коронавируса

Теперь в регионе официально зарегистрировано 233 случая заражения
Мария Трапезникова
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На Урале - новые случаи зараженияНа Урале - новые случаи зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки подтвердились еще сразу 84 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из этого числа 78 человек – сотрудники и пациенты ЦГКБ №1 из Екатеринбурга, где накануне произошла вспышка заражения. Предварительные пробы показали наличие вируса в организмах.

Кроме того, диагноз подтвердился еще у шести человек. Ими стали жители Екатеринбурга, Заречного и Полевского. Поэтому теперь общее количество зараженных в регионе – 233 человека.

Вспышка заражения в ЦГКБ №1, по одной из версий, произошла из-за халатности среднего медицинского персонала, который нарушил санитарно-эпидемиологические требования во время работы. Об этом рассказал во время брифинга вице-губернатор региона Павел Креков. Он пообещал, что виновных найдут и накажут по всей строгости закона.

Всех заболевших врачей расселят по гостиницам и отелям, чтобы изолировать от общества. А больницу перевели на карантин – теперь она работает в режиме госпиталя.

- Врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, 30 пациентов как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Рост числа больных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести связан с тем, что многие пациенты из ГКБ №1 имеют сопутствующие хронические заболевания, отдельные люди перенесли серьезные хирургические вмешательства, - рассказали в региональном оперштабе.

Отметим, что на сегодняшний день медикам удалось поставить на ноги 60 человек – их выписали и отправили по домам. Однако в области есть первый погибший от COVID-19. Им оказался 54-летний житель Красноуфимска, который слишком поздно обратился к медикам за помощью.

Вместе с тем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне объявил об усилении режима самоизоляции – он ограничил продажу алкоголя в регионе. Теперь торговать спиртным можно будет только с 10:00 до 19:00. За этим будут очень пристально следить. Кроме того, до 15 мая запрещена любительская и спортивная охота на территории области.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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