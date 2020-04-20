Глава свердловского минздрава прокомментировал заражение 78 человек в больнице № 1 Екатеринбурга
Министр здравоохранения Андрей Цветков прокомментировал заражение 78 человек в больнице № 1 Екатеринбурга. По его словам среди заболевших 69 врачей и 9 медиков.
- Симптомы есть только у девяти человек, у всех остальных болезнь не проявляется, они являются носителями, - отметил Андрей Цветков.
Вице-губернатор региона Павел Креков добавил, что этот случай стал первым очагом заражения на Среднем Урале, которого, к сожалению, не удалось избежать.
- Мы передаем все материалы проверки в прокуратуру и Следственный комитет, идет расследование, - пояснил Креков.
Напомним, что согласно новому указу Евгения Куйвашева в Свердловской области ограничена продажа алкоголя. Купить спиртное можно лишь с 10:00 до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU