2020-04-20T16:09:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава свердловского минздрава прокомментировал заражение 78 человек в больнице № 1 Екатеринбурга

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Олег ГАЛИМОВ
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Оперативный штаб просит уральцев, навещавших родных и близких в больнице №1, внимательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к медикам при любых подозренияхОперативный штаб просит уральцев, навещавших родных и близких в больнице №1, внимательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к медикам при любых подозренияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр здравоохранения Андрей Цветков прокомментировал заражение 78 человек в больнице № 1 Екатеринбурга. По его словам среди заболевших 69 врачей и 9 медиков.

- Симптомы есть только у девяти человек, у всех остальных болезнь не проявляется, они являются носителями, - отметил Андрей Цветков.

Вице-губернатор региона Павел Креков добавил, что этот случай стал первым очагом заражения на Среднем Урале, которого, к сожалению, не удалось избежать.

- Мы передаем все материалы проверки в прокуратуру и Следственный комитет, идет расследование, - пояснил Креков.

Напомним, что согласно новому указу Евгения Куйвашева в Свердловской области ограничена продажа алкоголя. Купить спиртное можно лишь с 10:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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