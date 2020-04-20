2020-04-20T13:40:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей больницы № 1 подтвердился коронавирус

Об этом губернатор Куйвашев сообщил в своем блоге
Олег ГАЛИМОВ
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Сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в легкой форме.Сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в легкой форме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с распространением COVID-19 в Екатеринбурге остается весьма напряженной. Сегодня стало известно, что сразу у 78 врачей и пациентов ГКБ № 1, предварительно, подтвердился тест на коронавирсус.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Сейчас больница закрыта на карантин.

- Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме, - отметил Куйвашев

Губернатор отметил, что всем медикам предложили остановиться в специально оборудованных гостиницах и отелях. Что же касается пациентов, то только один из них находится в тяжелом состоянии.

- Отдельно хочу отметить, что сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в легкой форме, - написал Куйвашев.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 20 апреля, в Свердловской области проведено 56390 исследований, обследовано 48969 человек. Всего в регионе зафиксировано 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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