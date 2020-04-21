В Екатеринбурге из больницы сбежал еще один пациент с коронавирусом

В Екатеринбурге из городской больницы № 1, где 91 человек заразился COVID-19, сбежал один из пациентов. К счастью, пожилого мужчину удалось быстро найти и вернуть обратно.

Но теперь под угрозой оказалась и его супруга, женщину увезли в ГКБ № 6 для наблюдения.

- Накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул центральную городскую клиническую больницу №1 и отправился домой. Информация об этом незамедлительно была передана всем службам, пациента нашли сотрудники Роспотребнадзора. Он был госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы №40. Для недопущения подобных случаев в медучреждении усилена охрана, привлечены дополнительные силы.

Это уже второй случай дезертирства пациентов с коронавирусом. В минувшие выходные из больницы № 40 сбежал 57-летний мужчина. Чтобы вернуть его в палату к нему домой отправился участковый, майор полиции Сергей Урванцев. Но добровольно возвращаться в больницу пациент не собирался и оказал сопротивление. Неожиданно мужчина вытащил нож и попытался зарезать майора Урванцева и ранил участкового в предплечье.

К счастью, травма оказалась не серьезной. Участковый отделался легким испугом, а прибывшая подмога скрутила неадекватного пациента и вернула его в больницу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на представителя власти.