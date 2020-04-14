«Разминировали фугасы под ураганным огнем»: история ветерана инженерных войск, освобождавшего фашистскую Финляндию

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Историю фронтовика Николая Капитоновича Лебедева нам рассказала его дочь Любовь Николаевна. Ее отец был награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны (за военные действия), медалью «За Отвагу» и другими наградами.

- У него была трудная судьба. Его выгнали из института из-за того, что он был сыном кулака. После этого не брали ни учиться, ни работать, - рассказывает Любовь Николаевна.

Николаю Лебедеву все-таки удалось окончить техникум и устроиться работать зоотехником в колхоз в селе Полибино Липецкой области. Оттуда его и призвали на фронт. Это произошло 5 июля 1941 года (всего через две недели после начала войны). На тот момент Николаю Капитоновичу было 32 года. Дома остались жена и трое детей, младшему из которых был один год.

С фронта он посылал семье трогательные письма, а после войны написал свои воспоминания о годах, проведенных в рядах Красной армии.

ПОСТАВИЛ 60 ФЛАЖКОВ, ЧТОБЫ ОБОЗНАЧИТЬ ДОРОГУ ТАНКАМ

О первом годе войны воспоминаний старшего сержанта Николая Лебедева, служившего в инженерных войсках, не сохранилось, зато некоторые события более поздних лет ветеран излагал довольно подробно.

- Осенью 1942 года - до прорыва Ленинградской блокады - командованием было организовано несколько ложных наступлений для дезорганизации переднего края и дезориентации немецкого командования. Это было западнее станции Назии (по левую сторону железнодорожной линии). Мы с лейтенантом Коровиным, после артподготовки, преодолели расстояние от нашего переднего края до немецкого (примерно 600 метров) под шквалом артиллерийского огня. На это у нас ушло 1-2 минуты, - вспоминал Николай Капитонович.

Тогда им удалось захватить в плен одного немца.

Лебедев был тяжело ранен в 1944 году. Фото: предоставлено родственниками героя публикации

К вечеру был приказ вернуться на свои позиции.

- Очень трудным для меня было наступление в этом же районе, но по правой стороне железной дороги. Мне и еще одному бойцу было поручено протрассировать (проложить. – Прим. Ред.) дорогу, чтобы пропустить танки к переднему краю.

Территория была песчаная и вся изрыта воронками. Очень трудно было находить места для прохода танков. Когда подошли к нашему переднему краю, вся территория также была изрыта воронками, и я дальше пополз один, оставив солдата в воронке. Оставил - чтобы не размаскировать себя – одному можно незаметнее ползти. А еще я подумал, что если будет прямое попадание, то убьют одного, а не двоих, - вспоминал Николай Лебедев.

Тогда Николаю Капитоновичу удалось поставить не меньше 60 флажков, протрассировав дорогу почти до переднего края немцев. Вскоре по его отметкам пошли советские танки.

- Когда возвращался, то на месте своего товарища уже не нашел, он ушел, не дождавшись меня. Возвращение было очень трудным, меня несколько раз засыпало землей (от выстрелов немецкой артиллерии. – Прим. Ред.). Но возвратился целым и довольным, что выполнил задание.

НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ НЕСЛИ РАНЕНОГО БОЙЦА ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ

Свои воспоминания о боях в районе Новгорода Лебедев описал в середине 70-х годов.

- Хотя прошло более 30 лет, но не забываются боевые действия, которые начались 20 января 1944 - наш прорыв в тыл врага и танковые рейды. Всего не опишешь, но кое-что хотелось бы вспомнить, - отмечал ветеран.

В конце января отделению, где служил Николай Лебедев, приказали взорвать два железнодорожных моста. С первым больших проблем не возникло, а вот второй мост – хорошо охраняли немцы.

На выполнение задания отправили два отделения из взвода, где служил Лебедев. Им помогали двое партизан.

- Мост находился примерно в 12-15 километрах от наших позиций. Вышли на выполнение задания ночью, к мосту подошли только к утру. Когда приблизились, нас встретили шквальным огнем из автоматов, гранатометов и минометов. Хорошо, что было еще темно и немцы не могли вести прицельный огонь. Мы штурмом атаковали охранников, часть из них убежала, часть мы уничтожили. Наших тоже несколько человек ранило, а одного тяжело. Санинструктора в нашей группе не было и мне пришлось вернуться и оказывать первую помощь раненному. У него был раздроблен коленный сустав.

Вместо шины для ноги раненого бойца пришлось использовать саперную лопатку.

- К концу перевязки стало уже светать, солдаты побежали, и раздался взрыв. Мост был взорван! Мой зов захватить раненого не был слышен. Тогда я побежал вперед, автоматной очередью остановил бойцов и заставил вернуться за раненым. Тащить его на руках не могли, поэтому положили раненную ногу на здоровую и тащили по снегу - кто за ворот, кто за руки.

Раненого бойца тащили таким способом примерно 2-3 километра, пока не дошли до леса. Там при помощи толстых веток сделали носилки.

- Солдат был очень тяжелым и крепким. Во время перевязки и когда тащили и несли на носилках, он не стонал и не жаловался, хотя боли были страшные. Он только просил не оставлять его немцам.

Такой ценой было выполнено задание по взрыву железнодорожного моста.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ФИНЛЯНДИЮ

Николаю Лебедеву довелось участвовать и в наступлении на Финляндию, которая воевала на стороне Гитлера. В то пору Николай Лебедев имел должность заместителя командира взвода.

Сражения, которые описывает Николай Капитонович, вошли в историю, как Свирско-Петрозаводская операция. Успех в этих военных действиях создал предпосылки для выхода Финляндии из войны.

- После сильной артподготовки 20 июня 1944 года, после того как на лодках с чучелами (видимо, чучела были нужны, чтобы немецкая артиллерия не поняла, в какой именно лодке находятся наши бойцы. – Прим.ред.) и катере-пароме переехали реку Свирь, мне поручили перевозить первых бойцов. Когда соорудили понтонный мост, на танках поехали вперед.

Так начались самые первые дни масштабной операции по освобождению Финляндии.

Финны минировали дороги, делали завалы и взрывали мосты. Поэтому на инженерные войска, где служил Лебедев, возлагалась особая задача – обеспечить продвижение вперед танков, самоходной артиллерии, пехоты.

- В одном из участков дорога была завалена лесом. Когда я со своим отделением приблизился к завалу, мы были обстреляны противником. Но я громко скомандовал: «За Родину! За Сталина! Вперед!». Стреляя, мы двинулись вперед, а финны, бросили пять велосипедов и отступили.

После войны Николай Капитонович работал председателем колхоза. Фото: предоставлено родственниками героя публикации

Через два километра взводу Лебедева пришлось разминировать фугас и десяток противотанковых мин. Через несколько километров бойцы подошли к селу, обороняемому финнами.

- Я со своим отделением двинулся в деревню. Поперек всей улицы дорога была заминирована. Мины были отдельные и связанные группами по шесть штук. Под обстрелом мы разминировали дорогу. И так - шаг за шагом, километр за километром, мы обеспечивали продвижение танков.

Следующие 100 километров после пересечения Свири также дались бойцам с большим трудом. Когда войска подошли к небольшой реке, Николай Лебедев получил новое задание.

- Мне дали двух разведчиков в масхалатах и поручили обследовать реку. Когда приблизились к ней, на нас обрушился шквал автоматного и пулеметного огня. Один разведчик сразу упал, второй побежал обратно, я упал под карельскую березу и стал вести ответный автоматный огонь.

Когда стрельба утихла, Николай Лебедев увидел, что первый разведчик убит. Но задание было нужно выполнять, и Лебедев стал изучать реку.

- Мост разобран, на той стороне моста сидит засада, слева и справа от моста берега у реки крутые, танки пройти не смогут. Правее моста река имеет узкое русло, стало быть, место там глубокое. Слева от моста - на расстоянии 150 метров - река намного шире, берега пологие, значит глубина небольшая и танки смогут пройти.

Теперь было нужно вернуться в часть.

- Чтобы преодолеть открытое место решил двигаться задом, ведя непрерывную стрельбу из автомата по противнику. Так прошел маленький участок и заметил второго разведчика, который просил его перевязать, он был ранен. Я подполз к нему и стал перевязывать. Ранение было тяжелое, пуля попала в поясницу и вылетела в грудь. Я наложил повязку на раны, положил солдата на плащ-палатку и тащил метров 200.

К сожалению, ранение разведчика оказалось смертельным.

- Взяв у него документы, я пошел докладывать обстановку командиру танковой части майору Ванишвили (кажется, такая была у него фамилия), который посылал меня на обследование реки. Рассказал, что танки могут пройти только левее разобранного моста. Как же я переживал, когда танки пошли по указанному мной маршруту. При замедлении танка в реке сердце у меня едва не разрывалось.

К счастью, все танки смогли пройти по указанному Лебедеву маршруту.

Николай Капитонович воевал в должности замкомвзвода

- И снова мины, фугасы, переправы… Выработалось чутье. Где-то мчались на танках, где-то обследовали местность, и ведь чутье не подводило – находили мины. Горд тем, что при моем сопровождении за всю войну не взорвался ни один танк и не застрял в реке или болоте после моего обследования.

Николай Лебедев был тяжело ранен 5 июля 1944 года. Он был комиссован и почти год провел в госпитале. В 1947 году у Николая Капитоновича родился четвертый ребенок.

Основную часть жизни он прожил в селе Полибино Липецкой области, где работал председателем колхоза. Позже дочери, жившие в столице Урала, перевезли отца-фронтовика к себе. Николай Капитонович умер в Свердловске в 1989 году.

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