2020-03-10T14:19:52+03:00
Общество

К 75-летию Победы «Комсомолка» запускает проект «Лица Бессмертного полка»

Расскажите о своих дедушках и бабушках на страницах газеты «Комсомольская правда»
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Люди должны помнить тех, кому они обязаны жизньюЛюди должны помнить тех, кому они обязаны жизньюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый год «Бессмертный полк» собирает миллионы участников по всей стране. Только по Екатеринбургу в прошлом году прошли около 200 тысяч человек. Все они несли плакаты с фотографиями своих родных и близких, тех, кто отдал жизнь за наше с вами будущее. С черно-белых снимков на нас смотрят люди безграничной воли и смелости, которые оставили на полях сражений Великой Отечественной войны свою молодость, мечты, здоровье... Многие из них не вернулись домой. Мы должны помнить об их подвиге.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге с 11 марта запускает проект «Лица Бессмертного полка». В каждой семье есть свои герои! И мы расскажем о них на страницах газеты, на радио, а также на сайте ural.kp.ru. Вы сможете сохранить эти истории для будущих поколений. О подвиге ветеранов должны знать, как можно больше людей.

Ежегодно шествие собирает в Екатеринбурге сотни тысяч участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно шествие собирает в Екатеринбурге сотни тысяч участниковФото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 марта мы ждем фотографии ваших родственников, прошедших войну, их письма с фронта и их истории. Рассказать о ваших фронтовиках, вы можете:

- в редакции по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7(343)237-25-51.

Обязательно указывайте свои ФИО и контакты для того, чтобы наши журналисты смогли с вами связаться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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