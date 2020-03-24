«Когда продукты закончились, мы охотились на лосей»: история фронтовика Сергея Князева, защищавшего Ленинград

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и в эфире радио. Историю фронтовика Сергея Князева нам прислал его сын Борис Сергеевич вместе с фотографиями и воспоминаниями, написанными его отцом.

«ОТСТУПЛЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ!»

Сергей Князев был одним из тех советских солдат, кто защищал Ленинград от захватчиков. Он родился в 1909 году в Удмуртской республике, а на войну был призван уже взрослым состоявшимся человеком. Ему было 32 года, он работал кузнецом на железнодорожной станции и воспитывал четверых детей. Сначала его направили на краткие курсы лейтенантов в Ижевск, а после них перевели в Свердловскую область. Здесь Сергея Князева зачислили в состав 339-го отдельного пулеметно-артиллеристского батальона, разместившегося на станции Калиновка.

«В Калиновке расположились в огромных землянках, нас хорошо одели: полушубки, валенки, - писал Сергей Князев в мемуарах. - Но вооружения не было, тренировались на палках и макетах, тренировали исключительно на самоокапывание и оборону. Командир разъяснял, что наша часть в наступлении участвовать не будет, но оборону держать должна до последнего дыхания, отступление исключается! Этому мы и обучали бойцов. Меня назначили командиром взвода противотанковых ружей, поэтому я обучал бойцов борьбе с танками»

В 1942 году Сергея Князева вместе с товарищами на эшелонах отправили в Череповецкий район. В случае, если бы Ленинград пал, они должны были остановить немцев, преградив им дорогу на Москву.

«20 февраля 1942 прибыли в деревню Карманицу, там окопались и пробыли до 20 мая, - писал Сергей Князев. - Здесь нас застала распутица, а мы в валенках, полушубках, без оружия, продукты кончились, доставки не было. Комбат организовал охоту на лосей, где я попробовал лосиного мяса, собирали клюкву, пили чай с клюквой. А на валенки пришивали деревянные колодки»

Сергей Князев на курсах лейтенантов в сентябре 1941 года. Фото: предоставлено Борисом Князевым

БЫЛ ТРИ РАЗА РАНЕН

Вскоре солдат направили через «дорогу жизни» к окруженному неприятелем Ленинграду. Враг постоянно бомбил переправу, поэтому передвигались солдаты ночью на самоходных баржах.

«Прибыли в расположение 2-й линии обороны 1 июня 1942 года, - вспоминал Сергей Князев. - Здесь мы были немедленно вооружены. Я, как командир взвода противотанковых ружей, получил по одному ружью на отделение и ручной пулемет (во взводе 4 отделения). Вторая линия обороны фактически не была организована и находилась в 3 километрах от передней линии нашей обороны»

Уже осенью 1942 года часть, в которой служил Сергей Князев перевели на Урицкое направление у Финского залива. Во время войны фронтовик был трижды ранен. Первый раз, когда 8 февраля 1943 года он попал под минометный обстрел - один из осколков попал ему в нос. Второй раз уже в 1944 году, когда его рота находилась на передовой линии у Финского залива. Одна из мин разорвалась рядом с ним, когда он проходил по траншее, проверяя посты наблюдения. Его тогда сильно контузило, осколок рикошетом ранил шею. Месяц Сергей Князев ничего не слышал. Третий раз случился в том же году, когда роте, в которой воевал фронтовик приказали занять остров на Псковском озере. Остров оказался заминирован. Одна из мин подорвалась под ногой командира, когда Сергей Князев шел рядом с ним.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ СЛУЖИЛ В ЭСТОНИИ

День Победы Сергей Князев встретил в Эстонии на острове Эзель в Балтийском море, где ранее шли ожесточенные бои.

«8 Мая отдыхали и вдруг утром рано на 9 мая 1945 года слышим - стрельба кругом поднялась, понять ничего не можем! И по телефону сообщают: война закончилась, враг капитулировал! - вспоминал Сергей Князев. - И мы, выскочив из землянок, схватил винтовки и автоматы и палим в воздух, целуемся, обнимаемся! Эту радость не передать!»

В годы войны Сергей Князев был награжден орденом «Отечественной Войны» 2 степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». После Победы он решил продолжить службу в армии и остался в части, которая была сформирована на острове Эзель. Сюда он перевез свою жену и детей.

- Ему, как офицеру, домик отдельный был положен, - рассказывает Борис Князев, сын ветерана. - Мы и поселились в нем вблизи Балтийского моря. Но там было страшно жить. На полях битая техника, орудия. Снаряды, пули, мины... Ребята подрывались. Даже у нашего домика стояла зенитная пушка, а рядом с нею в земляной яме куча снарядов толщиной с черенок лопаты. Я как-то, маленький был, играл со снарядами, один упал и разорвался. Обе ноги мне прострелило. Когда я домой дошел, сапоги были полны крови. Поэтому отец в итоге решил увезти нас оттуда.