«Фашист выстрелил мне в голову и решил, что я погиб»: невероятная история уральца, который был чешским партизаном

В Екатеринбурге 31 января состоялась премьера документального фильма молодого режиссера Натальи Саврас. В основе сюжета – невероятная судьба екатеринбуржца Василия Григорьевича Безвершука.

В 1944 году - в возрасте 15 лет, он попал в плен к фашистам. Безвершука отправили на работы в Чехословакию. Там ему удалось бежать из плена. Василий Григорьевич присоединился к чешскому партизанскому отряду, где воевал против фашистов. В 1945 году Безвершук оказался на волосок от смерти. Раненного подростка вместе с другими партизанами добивали «контрольными выстрелами», но Василю, как называли Безвершука чешские товарищи, чудом удалось выжить.

ЗАПОДОЗРИЛИ В ТОМ, ЧТО СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК И ОТПРАВИЛИ В КОНЦЛАГЕРЬ

Сейчас Василию Григорьевичу 90 лет. Но несмотря на почтенный возраст ветеран до деталей помнит годы войны и оккупации.

Ветерану фильм понравилсяФото: Алексей БУЛАТОВ

До 1944 года Василий Безвершук жил в поселке Турбов в Винницкой области Украины. Когда туда пришли фашисты, то первым делом стали выбирать старост и полицаев.

- Это были кулаки или бывшие заключенные, в общем те, кто был недоволен советской властью. Им сказали: убивайте евреев, а все, что у них есть – забирайте себе, - объясняет ветеран «Комсомолке». - Однажды мы пошли с товарищем на рыбалку. На встречу на бричке ехали немцы и полицаи. Мимо шел мужичок. Они ему говорят: ты еврей? Он сказал, что нет. Тогда они ему говорят: снимай штаны. У него было обрезание. Немцы его тут же расстреляли, а нам с другом сказали его закопать.

Зрители с интересом наблюдали за происходящим на экранеФото: Алексей БУЛАТОВ

Однажды молодой Василий нашел у себя в огороде провод.

- Я его потянул, намотал на руку, наверное, метров 20. Подумал: хороший провод, можно использовать, как веревку для белья, - говорит ветеран на кадрах фильма.

Но оказалось, что провод являлся телефонным кабелем, который обеспечивал связь с фашисткой зенитной батареей. Оставшись без связи, немцы начали искать, кто оборвал кабель. Так они нашли подростка и заподозрили в нем советского разведчика. В итоге 15-летнего Василия отправили в концлагерь в Польшу.

- Когда я находился в концлагере месяцев пять, нас выстроили в колонну. Идет немец и тыкает пальцем в некоторых военнопленных. Указал пальцем и на меня. Сказали выйти из колонны, а зачем – не говорят. Может на работу уведут, а может на расстрел, - вспоминает ветеран, что ему довелось пережить.

Премьера фильма прошла наканунеФото: Алексей БУЛАТОВ

Подростка вместе с другими военнопленными повезли на поезде. Вскоре они заметили на указателях чешские надписи.

Василия привезли в чешский город Луже. Там он начал работать на лесозаготовке. Вскоре подросту удалось бежать. После этого он присоединился к партизанам – к так называемому батальону Четвертого прапора.

«УБЕГАЛИ ОТ НЕМЦЕВ С СОБАКАМИ 20 КИЛОМЕТРОВ»

- Наш партизанский полк имел 850 человек, он был разбит на отряды, у каждого свой микрорайон. Наш – городе Луже, Пардубице... Мы базировались там, - уточняет Василий Григорьевич.

На счету партизанов множество успешных операций, но одна из них запомнилась Василию Григорьевичу особенно.

Недалеко от города Пардубице у немцев был аэродром. Там приземлялись и взлетали фашистские «Мессершмитты». Отряду, где служил Василь, поступил приказ: во что бы то ни стало взорвать этот аэродром.

Но перед этим нужно было разведать территорию. Аэродром был обнесен колючей проволокой, а на вышках стояли часовые. Партизаны решили, что разведать территорию будет проще юркому Василю.

Подростка перекинули через забор, он успешно провел разведку на местности и вернулся к боевым товарищам. В этот момент их засекли немцы.

- Они бежали за нами с собаками. Мы убегали от них, наверное, километров 20, - вспоминает Василий Григорьевич в ходе фильма. – Позже мы взорвали этот аэродром.

«НЕМЕЦ ПОДУМАЛ, ЧТО Я МЕРТВЫЙ, ТАК КАК Я БЫЛ ВЕСЬ В КРОВИ»

Василий Григорьевич считает Чехию своей второй родиной.

- Во мне не меньше двух литров чешской крови, так что я наполовину чех, - шутит ветеран.

Случай, когда молодой партизан Василь оказался на грани жизни и смерти произошел в 1945 году.

Зрители едва сдерживали слезыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам было нужно забрать оружие в деревне Бела. Оно хранилось у местного населения в деревне. Понимаете, ни один партизанский отряд не может существовать без их поддержки, - уточняет Безвершук.

Отряду партизан было необходимо пополнить боеприпасы, чтобы оказать сопротивление фашистам, которые собирались идти из чешского города Високе-Мито на Прагу. Но поучавствовать в этой операции Василю было не суждено.

Когда отряд из 10 партизан возвращался на базу, то оказался замечен немцами.

- Мы шли по полю, а они стояли возле леса. Их было много, наверное, машин 20. Завязался бой, - вспоминает Безвершук.

Отряд партизан оказался быстро разбит. Безвершук оказался ранен в руку и ногу, а фашисты пошли добивать раненных. Василь едва мог шевелиться и наблюдал, как к нему идет немец.

- Убил одного, второго, третьего... Подходит ко мне. Помню, у меня в голове была мысль. Мамочка, как же я мало пожил. Всего 16 лет, - вспоминает Василий Григорьевич самый драматичный момент своей жизни.

Выстрел фашиста пришелся подростку в шею, а пуля прошла по касательной вдоль тела, задев плечо и руку.

- После того, как он в меня выстрелил, я не издал ни единого звука. Я был весь в крови и немец решил, что я мертв, - отмечает ветеран.

Василий Григорьевич поблагодарил режиссера за создание хорошего фильмаФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого молодого партизана нашли местные жители. Его доставили в госпиталь, где долго лечили.

- Моих друзей хоронили 9 мая, - с горечью уточняет Безвершук.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны Василий Григорьевич поселился в Свердловске. На Урале он много лет проработал машинистом тепловоза. Он предпочитал не рассказывать о своем боевом прошлом. Безвершук не знал, что чешские товарищи его активно ищут. К счастью, в середине 50-х годов эти попытки увенчались успехом.

- Они сделали мне визу и я с женой приехал в Чехословакию. Десять дней я встречался со своими боевыми товарищами, - вспоминает ветеран.

С тех пор Василий Григорьевич регулярно посещал Чехословакию. А вот его боевые товарищи нанести ответный визит не могли. В советские годы Свердловск долгое время имел статус закрытого города. Попасть сюда иностранцам, пусть и из братской республики, было проблематично.

На кадрах фильма «Партизан Василь» чешские друзья Безвершука с гордостью показывают подарки, которые им присылал боевой товарищ с Урала. Это малахитовые и мраморные шкатулки и множество других сувениров.

Анна Саврас познакомилась с Василием Григорьевичем 9 мая в Екатеринбурге. Фото: предоставлено организаторами премьеры

Чтобы рассказать удивительную историю Василия Безвершука, режиссеру Наталье Саврас пришлось изучить множество архивных документов. Помощь в создании фильма оказало и чешское консульство в Екатеринбурге.

- Мы старались сделать фильм таким, чтобы он был понятен всем поколениям, в том числе и детям, - рассказала режиссер после премьеры картины.

Фильм Василию Григорьевичу понравился. После премьеры Безвершук сказал слова, которые часто произносят ветераны Великой Отечественной:

- Самое главное, милые мои люди, берегите мир. Берегите его так, чтобы не было войны.