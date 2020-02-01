2020-02-01T16:55:07+03:00
Общество

«Фашист выстрелил мне в голову и решил, что я погиб»: невероятная история уральца, который был чешским партизаном

В Екатеринбурге прошла премьера фильма «Партизан Василь» о Василие Безвершуке, который подростком сражался с гитлеровцами в Чехословакии
Евгений Стоянов
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Василию Григорьевичу 90 лет, но несмотря на почтенный возраст, он до сих пор отлично помнит годы войныВасилию Григорьевичу 90 лет, но несмотря на почтенный возраст, он до сих пор отлично помнит годы войныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 31 января состоялась премьера документального фильма молодого режиссера Натальи Саврас. В основе сюжета – невероятная судьба екатеринбуржца Василия Григорьевича Безвершука.

В 1944 году - в возрасте 15 лет, он попал в плен к фашистам. Безвершука отправили на работы в Чехословакию. Там ему удалось бежать из плена. Василий Григорьевич присоединился к чешскому партизанскому отряду, где воевал против фашистов. В 1945 году Безвершук оказался на волосок от смерти. Раненного подростка вместе с другими партизанами добивали «контрольными выстрелами», но Василю, как называли Безвершука чешские товарищи, чудом удалось выжить.

ЗАПОДОЗРИЛИ В ТОМ, ЧТО СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК И ОТПРАВИЛИ В КОНЦЛАГЕРЬ

Сейчас Василию Григорьевичу 90 лет. Но несмотря на почтенный возраст ветеран до деталей помнит годы войны и оккупации.

Ветерану фильм понравился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветерану фильм понравилсяФото: Алексей БУЛАТОВ

До 1944 года Василий Безвершук жил в поселке Турбов в Винницкой области Украины. Когда туда пришли фашисты, то первым делом стали выбирать старост и полицаев.

- Это были кулаки или бывшие заключенные, в общем те, кто был недоволен советской властью. Им сказали: убивайте евреев, а все, что у них есть – забирайте себе, - объясняет ветеран «Комсомолке». - Однажды мы пошли с товарищем на рыбалку. На встречу на бричке ехали немцы и полицаи. Мимо шел мужичок. Они ему говорят: ты еврей? Он сказал, что нет. Тогда они ему говорят: снимай штаны. У него было обрезание. Немцы его тут же расстреляли, а нам с другом сказали его закопать.

Зрители с интересом наблюдали за происходящим на экране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрители с интересом наблюдали за происходящим на экранеФото: Алексей БУЛАТОВ

Однажды молодой Василий нашел у себя в огороде провод.

- Я его потянул, намотал на руку, наверное, метров 20. Подумал: хороший провод, можно использовать, как веревку для белья, - говорит ветеран на кадрах фильма.

Но оказалось, что провод являлся телефонным кабелем, который обеспечивал связь с фашисткой зенитной батареей. Оставшись без связи, немцы начали искать, кто оборвал кабель. Так они нашли подростка и заподозрили в нем советского разведчика. В итоге 15-летнего Василия отправили в концлагерь в Польшу.

- Когда я находился в концлагере месяцев пять, нас выстроили в колонну. Идет немец и тыкает пальцем в некоторых военнопленных. Указал пальцем и на меня. Сказали выйти из колонны, а зачем – не говорят. Может на работу уведут, а может на расстрел, - вспоминает ветеран, что ему довелось пережить.

Премьера фильма прошла накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьера фильма прошла наканунеФото: Алексей БУЛАТОВ

Подростка вместе с другими военнопленными повезли на поезде. Вскоре они заметили на указателях чешские надписи.

Василия привезли в чешский город Луже. Там он начал работать на лесозаготовке. Вскоре подросту удалось бежать. После этого он присоединился к партизанам – к так называемому батальону Четвертого прапора.

«УБЕГАЛИ ОТ НЕМЦЕВ С СОБАКАМИ 20 КИЛОМЕТРОВ»

- Наш партизанский полк имел 850 человек, он был разбит на отряды, у каждого свой микрорайон. Наш – городе Луже, Пардубице... Мы базировались там, - уточняет Василий Григорьевич.

На счету партизанов множество успешных операций, но одна из них запомнилась Василию Григорьевичу особенно.

Недалеко от города Пардубице у немцев был аэродром. Там приземлялись и взлетали фашистские «Мессершмитты». Отряду, где служил Василь, поступил приказ: во что бы то ни стало взорвать этот аэродром.

Но перед этим нужно было разведать территорию. Аэродром был обнесен колючей проволокой, а на вышках стояли часовые. Партизаны решили, что разведать территорию будет проще юркому Василю.

Подростка перекинули через забор, он успешно провел разведку на местности и вернулся к боевым товарищам. В этот момент их засекли немцы.

- Они бежали за нами с собаками. Мы убегали от них, наверное, километров 20, - вспоминает Василий Григорьевич в ходе фильма. – Позже мы взорвали этот аэродром.

«НЕМЕЦ ПОДУМАЛ, ЧТО Я МЕРТВЫЙ, ТАК КАК Я БЫЛ ВЕСЬ В КРОВИ»

Василий Григорьевич считает Чехию своей второй родиной.

- Во мне не меньше двух литров чешской крови, так что я наполовину чех, - шутит ветеран.

Случай, когда молодой партизан Василь оказался на грани жизни и смерти произошел в 1945 году.

Зрители едва сдерживали слезы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрители едва сдерживали слезыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам было нужно забрать оружие в деревне Бела. Оно хранилось у местного населения в деревне. Понимаете, ни один партизанский отряд не может существовать без их поддержки, - уточняет Безвершук.

Отряду партизан было необходимо пополнить боеприпасы, чтобы оказать сопротивление фашистам, которые собирались идти из чешского города Високе-Мито на Прагу. Но поучавствовать в этой операции Василю было не суждено.

Когда отряд из 10 партизан возвращался на базу, то оказался замечен немцами.

- Мы шли по полю, а они стояли возле леса. Их было много, наверное, машин 20. Завязался бой, - вспоминает Безвершук.

Отряд партизан оказался быстро разбит. Безвершук оказался ранен в руку и ногу, а фашисты пошли добивать раненных. Василь едва мог шевелиться и наблюдал, как к нему идет немец.

- Убил одного, второго, третьего... Подходит ко мне. Помню, у меня в голове была мысль. Мамочка, как же я мало пожил. Всего 16 лет, - вспоминает Василий Григорьевич самый драматичный момент своей жизни.

Выстрел фашиста пришелся подростку в шею, а пуля прошла по касательной вдоль тела, задев плечо и руку.

- После того, как он в меня выстрелил, я не издал ни единого звука. Я был весь в крови и немец решил, что я мертв, - отмечает ветеран.

Василий Григорьевич поблагодарил режиссера за создание хорошего фильма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Василий Григорьевич поблагодарил режиссера за создание хорошего фильмаФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого молодого партизана нашли местные жители. Его доставили в госпиталь, где долго лечили.

- Моих друзей хоронили 9 мая, - с горечью уточняет Безвершук.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны Василий Григорьевич поселился в Свердловске. На Урале он много лет проработал машинистом тепловоза. Он предпочитал не рассказывать о своем боевом прошлом. Безвершук не знал, что чешские товарищи его активно ищут. К счастью, в середине 50-х годов эти попытки увенчались успехом.

- Они сделали мне визу и я с женой приехал в Чехословакию. Десять дней я встречался со своими боевыми товарищами, - вспоминает ветеран.

С тех пор Василий Григорьевич регулярно посещал Чехословакию. А вот его боевые товарищи нанести ответный визит не могли. В советские годы Свердловск долгое время имел статус закрытого города. Попасть сюда иностранцам, пусть и из братской республики, было проблематично.

На кадрах фильма «Партизан Василь» чешские друзья Безвершука с гордостью показывают подарки, которые им присылал боевой товарищ с Урала. Это малахитовые и мраморные шкатулки и множество других сувениров.

Анна Саврас познакомилась с Василием Григорьевичем 9 мая в Екатеринбурге. Фото: предоставлено организаторами премьеры

Анна Саврас познакомилась с Василием Григорьевичем 9 мая в Екатеринбурге. Фото: предоставлено организаторами премьеры

Чтобы рассказать удивительную историю Василия Безвершука, режиссеру Наталье Саврас пришлось изучить множество архивных документов. Помощь в создании фильма оказало и чешское консульство в Екатеринбурге.

- Мы старались сделать фильм таким, чтобы он был понятен всем поколениям, в том числе и детям, - рассказала режиссер после премьеры картины.

Фильм Василию Григорьевичу понравился. После премьеры Безвершук сказал слова, которые часто произносят ветераны Великой Отечественной:

- Самое главное, милые мои люди, берегите мир. Берегите его так, чтобы не было войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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