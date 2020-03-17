Как уральский фронтовик охранял Иосифа Сталина на Потсдамской конференции

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка»

На страницах газеты, на сайте ural.kp.ru, а также на радио «КП»- Екатеринбург (92,3 FM) мы рассказываем истории ваших ветеранов. Одним из первых в редакцию пришло письмо от Владимира Блохина. Он рассказывает о своем дедушке Петре Семеновиче Блохине, прошедшем Великую Отечественную войну.

100 ГРАММОВ ХЛЕБА И ЛОЖКА ПОВИДЛА

Петр Семенович родился 6 февраля 1910 года в городе Муром Владимирской губернии в большой семье: у него было шестеро братьев и одна сестра. Его детство пришлось на очень неспокойное время: в 1917 г. произошла Октябрьская революция, затем страну охватила Гражданская война.

Семья переехала в соседний городок Судогду. В свои семь лет дедушка запомнил демонстрацию на городской площади, красногвардейцев с кумачовыми флагами и песнями. Его отец, Семен Васильевич, рабочий-стеклодув, говорил: «Вот, сынок, и наша власть пришла. Теперь царя нет, будет Ленин, наш Ленин». Простой народ воспринимал приход к власти большевиков как новую эру в своей жизни. Имущественные и социальные противоречия в последние десятилетия царской России накалились до предела. Настолько оказался сильным разрыв между богатыми и бедными, что воплощение идей Ленина воспринималось как окончательное избавление от прежних порядков.

В 1920 г. дед пошел учиться. Но из-за Гражданской войны, голода и повсеместной разрухи в школу ему приходилось посещать нерегулярно. Одним из памятных событий в жизни дедушки стал 1921-й год.

«В Судогде у здания гимназии собралась огромная толпа ребятишек, моих сверстников, - вспоминал дедушка. – Нам велели построиться в очередь и каждому выдали подарок: 100 граммов хлеба и ложку повидла. Это, говорили, от Ленина. Прошло столько лет, все знают, каким трудным, голодным был 21-й год, а о нас, детях, заботились, как могли».

Лишь в 1924 г. он поступил учиться в профтехшколу и получил специальность слесаря. Поскольку работать было негде, дедушка с братом поехал искать лучшей доли на Урал: поселился в городе Чусовом (ныне – в Пермском крае) и стал работать на Ляминском комбинате строительных деталей.

Ежегодно акция Бессмертный полк собирает сотни тысяч людей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОТ ХАБАРОВСКА ДО ПОТСДАМА

В Чусовом Великая Отечественная война и застала Петра Семеновича. По непонятным причинам его призыв состоялся только на третий раз, спустя три недели после начала войны. В трудовой книжке деда имеется запись от 12 июля 1941 г.: «Уволен в связи с уходом в ряды РККА». Его отправили на Дальний Восток, где сложилась напряженная обстановка из-за угрозы Японии – фашистского союзника Германии. Сохранились данные, что с 20 июля 1941 г. по 20 мая 1944 г. он служил в 63 пограничном полку, дислоцированном в Хабаровске.

Последний год войны Петр Семенович служил в составе 38 пограничного Краснознаменного полка НКВД, входившего в 1-й Белорусский фронт. Дедушка крайне уважительно отзывался о маршале К. К. Рокоссовском, который был командующим фронтом в 1944 г.

Приняв участие в освобождении Польши, в мае 1945 г. дед оказался в эпицентре Победы – в Берлине. Офицер Красной Армии, он был удостоен чести находиться в охране советской делегации во главе с И. В. Сталиным на Потсдамской конференции. В нашем домашнем архиве сохранилась фотография дедушки, сделанная в Потсдаме в августе 1945 г. Безусловно, Победа стала одним из ярких моментов его жизни. К сожалению, война унесла жизни трех его братьев.

Дедушка был награжден многими наградами, главные из которых – орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За взятие Берлина». В 1985 г. в честь 40-летия Победы ему был вручен орден Отечественной войны второй степени. Надо сказать, что о войне дед почти ничего не рассказывал. Никогда никто не слышал его слов о подвигах или каких-то заслугах, героизме. Настоящие фронтовики были очень скромными людьми и воспринимали войну не как подвиг, а насущный долг и прямую обязанность по спасению Родины.

Удостоверение к медали «За взятие Берлина». Снимок предоставлен Владимиром Блохиным.

После войны Петр Семенович продолжил военную службу – был офицером органов внутренних дел. Последние годы жизни он жил в городе Тавда Свердловской области.

Дедушка был веселым, добродушным, бескорыстным, легким по характеру, никогда не унывал, знал множество песен, шуток, историй, имел потрясающее чувство юмора. Именно эти черты характера помогли ему переносить тяготы и невзгоды жизни…

Уже 28 лет дедушки нет с нами, однако в нашей семье о нем сохранилась поистине светлая и радостная память: мы часто с радостью вспоминаем его шутки, веселые словечки и доброе отношение к жизни.

Так сложилась судьба моего деда: фронтовика, ветерана, человека своего – Советского времени. Хочется почтить его память и отдать ему низкий поклон! Хочется вспомнить, что ежедневные действия на войне обычных солдат и офицеров и привели нашу страну к заветной цели – Победе над фашизмом. Шаг за шагом, день за днем советские воины приближали наступление мира на земле!