2020-04-04T16:07:28+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца, обвиняемого в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек, отправили в СИЗО

Под стражей Александр Понкратов останется до 26 мая включительно
Мария Трапезникова
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Александра Понкратова отправили в СИЗО до 26 мая включительно. Фото: соцсетиАлександра Понкратова отправили в СИЗО до 26 мая включительно. Фото: соцсети
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Сегодня днем в Ленинском районном суде прошло заседание по делу Александра Понкратова - 28-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в поджоге дома на Омской. В той страшной трагедии погибли восемь человек. Следователи задержали его еще 2 апреля.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, Александра Понкратова задержал наряд ГИБДД. Инспекторы заметили подозрительного мужчину рядом с местом очередного пожара на Шефской, 30а. После этого они передали предполагаемого поджигателя сыщикам уголовного розыска. Те, в свою очередь, проанализировав информацию, решили, что мужчина может быть причастен к серии резонансных поджогов. После этого силовики поехали по месту жительства к Александру Понкратову. В ходе обыска сыщики еще раз убедились, что задержали нужного человека.

Мужчину обвиняют в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек Фото: Олег ГАЛИМОВ

Мужчину обвиняют в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человекФото: Олег ГАЛИМОВ

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».

- Сегодня органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - И сегодня Ленинский суд отправил Понкратова в СИЗО до 26 мая включительно.

«КП-Екатеринбург» удалось встретиться с женщиной, которая участвовала в обыске квартиры Понкратова в качестве понятой, а также поговорить с его соседями. И они рассказали, что мужчина снимал квартиру вместе с девушкой и мог употреблять наркотики. А еще увлекался «сталкерством» - лазил по заброшенным домам со специальным оборудованием для спелеологических исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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