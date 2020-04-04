Екатеринбуржца, обвиняемого в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек, отправили в СИЗО
Сегодня днем в Ленинском районном суде прошло заседание по делу Александра Понкратова - 28-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в поджоге дома на Омской. В той страшной трагедии погибли восемь человек. Следователи задержали его еще 2 апреля.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, Александра Понкратова задержал наряд ГИБДД. Инспекторы заметили подозрительного мужчину рядом с местом очередного пожара на Шефской, 30а. После этого они передали предполагаемого поджигателя сыщикам уголовного розыска. Те, в свою очередь, проанализировав информацию, решили, что мужчина может быть причастен к серии резонансных поджогов. После этого силовики поехали по месту жительства к Александру Понкратову. В ходе обыска сыщики еще раз убедились, что задержали нужного человека.
Мужчину обвиняют в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человекФото: Олег ГАЛИМОВ
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».
- Сегодня органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - И сегодня Ленинский суд отправил Понкратова в СИЗО до 26 мая включительно.
«КП-Екатеринбург» удалось встретиться с женщиной, которая участвовала в обыске квартиры Понкратова в качестве понятой, а также поговорить с его соседями. И они рассказали, что мужчина снимал квартиру вместе с девушкой и мог употреблять наркотики. А еще увлекался «сталкерством» - лазил по заброшенным домам со специальным оборудованием для спелеологических исследований.
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ИСТОЧНИК KP.RU