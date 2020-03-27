Число погибших из-за поджога жилого дома в Екатеринбурге возросло до восьми человек

Число погибших в ночном пожаре в Екатеринбурге достигло восьми человек. Как сообщили в Горздраве, сегодня днем скончалась 37-летняя Татьяна Пешкун. Женщину доставили в больницу с сильными ожогами, но, к сожалению, спасти ее медикам не удалось.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС 26 марта в начале двенадцатого. Огнем был охвачен двухэтажный жилой дом на Омской,91.

Прибывшие на место пожарные бригады увидели, что в доме на площади 150 квадратных метров полыхает кровля.

- Деревянные конструкции здания способствовали быстрому распространению огня. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, - рассказывали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Сначала была информация о том, что жертвами пожара стали шесть человек, однако к утру стало известно, что число погибших возросло до семи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769071" frameborder="0"></iframe> После пожара в Екатеринбурге, где погибли 7 человек, СКР завел уголовные дела.ВИдео: СУ СКР по Свердловской области

Версия о том, что причиной пожара мог стать поджог, появилась практически сразу. К утру информация подтвердилась. СКР после произошедшего завел два уголовных дела. Как рассказывал «КП» источник в правоохранительных органах, тела некоторых погибших обгорели настолько сильно, что их было невозможно опознать.

Рядом с деревянной двухэтажкой активно строились новостройки. До на Омской,91 также должен был быть расселен. Возводить на его месте высотку планировала компания ООО «Фортис». Из-за этого начали появляться версии, что поджог мог быть выгоден застройщику. Силовики даже пришли в офис компании с обысками. Но представители застройщика версию о своей причастности категорически опровергают.

- Компания не имеет отношения к случившемуся пожару. Мы уверены, что правоохранительные органы проведут экспертизу, выяснят причину и установят виновных в этом происшествии. Хотим подчеркнуть, что у ООО «Фортис» дом по улице Омская, 91, стоял в планах на расселение в установленном законом порядке в 2021 году, под вторую очередь строительства ЖК «Основа», как это уже было сделано по первой очереди, - рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что это не первый случай поджога двухэтажных жилых домов в Екатеринбурге. Только за март их сгорело сразу четыре. Погибших в тех пожарах, к счастью, не было. После произошедшего полиция завела уголовные дела, но поджигателей найти пока не удалось.

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