После пожара в Екатеринбурге, где погибли семь человек, СКР завел два уголовных дела

После ночного пожара в деревянном бараке на Омской,91, где погибли 7 человек, следователи завели уголовные дела по двум статьям. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в одном случае дело возбуждено по части второй статьи 105 (убийство двух и более лиц), во втором – по части два статьи 167 (умышленное уничтожение имущества).

По словам нашего собеседника, одна из версий, которые сейчас отрабатывает следствие, связана с тем, что поджог дома мог быть совершен, чтобы освободить пространство для постройки высотки. Но это пока лишь одна из версий, есть и другие, например, что поджог произошел из хулиганских побуждений.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 12-м часу ночи, после чего на место ЧП выехали 8 единиц техники и 40 спасателей. Десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно, один человек пострадал, а семь – погибли в огне.

Позже слова нашего источника о возбуждении двух уголовных дел подтвердили в пресс-службе регионального СК. Также там рассказали, что на месте пожара до сих пор работают силовики.

В старом доме - один подъезд и восемь квартир на двух этажах. Фото: читатель "КП"

- По поручению руководства Следственного комитета по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа в составе сотрудников районного следственного отдела, первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального СКР. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СКР, - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные бригады увидели, что в доме полыхает кровля на площади 150 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС

Сейчас следователи совместно с сотрудниками МЧС и полиции пытаются выяснить, где был очаг возгорания.

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