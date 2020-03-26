2020-03-26T23:59:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сгорел деревянный барак: четыре человека погибли в огне

Сильный пожар начался в темное время суток
Лев ИСТОМИН
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Пожар тушат 40 спасателей. Фото: пресс-службе МЧС по Свердловской областиПожар тушат 40 спасателей. Фото: пресс-службе МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге продолжают полыхать многоквартирные бараки. Сначала пожары происходили на Уралмаше. Теперь очередная трагедия произошла в поселке Пионерский.

26 марта в двенадцатом часу вечера спасателям поступило тревожное сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме №91 по улице Омская.

Фото: пресс-службе МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-службе МЧС по Свердловской области

Прибывшие на место пожарные бригады увидели, что в доме полыхает кровля на площади 150 квадратных метров.

- Деревянные конструкции здания способствовали быстрому распространению огня. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К сожалению, всем спастись из огня не удалось: в огне погибли четыре жителя дома, еще один серьезно пострадал.

Фото: пресс-службе МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-службе МЧС по Свердловской области

В тушении пожара принимают участие восемь единиц пожарной техники и 40 человек личного состава. Угроза распространения огня сейчас ликвидирована.

На месте работают спецслужбы, а также психологи МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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