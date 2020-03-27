2020-03-27T01:46:33+03:00
Происшествия

На 80% - поджог: появилось видео с места пожара в доме в Екатеринбурге, где погибли 7 человек

На месте работает следственно-оперативная группа
Лев ИСТОМИН
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Дом сильно выгорел и восстановлению не подлежит. Фото: читатель "КП"Дом сильно выгорел и восстановлению не подлежит. Фото: читатель "КП"
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Поздно вечером, 26 марта, в Екатеринбурге произошла серьезная трагедия, унесшая жизни 7 человек, еще один – серьезно пострадал. В поселке Пионерский Кировского района сгорел двухэтажный деревянный жилой дом № 91 по улице Омская.

Сообщение о пожаре поступило в 12-м часу ночи, после чего на место ЧП выехали 8 единиц техники и 40 спасателей. Десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно, один человек пострадал, а семь человек – погибли в огне.

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге: 7 погибших.Двухэтажный барак тушили несколько часов

Пожарные вытащили из полыхающего дома два газовых баллона, после чего на протяжении нескольких часов боролись с огнем. Сообщалось, что в здании школы № 165 развернули оперативный штаб. Однако никто из жителей никто в школу не обратился.

Спасатели осуществляют проливку конструкций. Фото: читатель "КП"

Спасатели осуществляют проливку конструкций. Фото: читатель "КП"

В эти часы в Администрации Кировского района проходит экстренное совещание по ЧС, в котором принимают участие чиновники, а также специалисты прокуратуры и МЧС. В полиции предполагают, что причиной пожара на 80% мог быть умышленный поджог.

Специалисты предполагают, что это на 80% может быть связано с умышленным уничтожением дома старой постройки. Участковые уполномоченные устанавливают свидетелей и очевидцев трагедии среди граждан, проживающих в близлежащих жилых домах, - рассказал «Комсомольской правде-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского Главка полковник Валерий Горелых.

В старом доме - один подъезд и восемь квартир на двух этажах. Фото: читатель "КП"

В старом доме - один подъезд и восемь квартир на двух этажах. Фото: читатель "КП"

Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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