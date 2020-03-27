На 80% - поджог: появилось видео с места пожара в доме в Екатеринбурге, где погибли 7 человек

Поздно вечером, 26 марта, в Екатеринбурге произошла серьезная трагедия, унесшая жизни 7 человек, еще один – серьезно пострадал. В поселке Пионерский Кировского района сгорел двухэтажный деревянный жилой дом № 91 по улице Омская.

Сообщение о пожаре поступило в 12-м часу ночи, после чего на место ЧП выехали 8 единиц техники и 40 спасателей. Десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно, один человек пострадал, а семь человек – погибли в огне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769042" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилом доме в Екатеринбурге: 7 погибших.Двухэтажный барак тушили несколько часов

Пожарные вытащили из полыхающего дома два газовых баллона, после чего на протяжении нескольких часов боролись с огнем. Сообщалось, что в здании школы № 165 развернули оперативный штаб. Однако никто из жителей никто в школу не обратился.

Спасатели осуществляют проливку конструкций. Фото: читатель "КП"

В эти часы в Администрации Кировского района проходит экстренное совещание по ЧС, в котором принимают участие чиновники, а также специалисты прокуратуры и МЧС. В полиции предполагают, что причиной пожара на 80% мог быть умышленный поджог.

Специалисты предполагают, что это на 80% может быть связано с умышленным уничтожением дома старой постройки. Участковые уполномоченные устанавливают свидетелей и очевидцев трагедии среди граждан, проживающих в близлежащих жилых домах, - рассказал «Комсомольской правде-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского Главка полковник Валерий Горелых.

В старом доме - один подъезд и восемь квартир на двух этажах. Фото: читатель "КП"

Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.