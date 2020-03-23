Полиция завела уголовные дела после массовых поджогов на Уралмаше

23 Март 2020 2020-03-23T08:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Екатеринбурга завела уголовные дела после массовых поджогов частных деревянных домов-бараков на Уралмаше и Эльмаше. Первый сгорел еще в ночь на 9 марта. В тот момент в доме находилось 30 человек - все они остались целы. А следом за первым домом на соседней улице вспыхнул и второй.

Местные жители не на шутку испугались - они считали, что причиной пожара стал целенаправленный поджог. Поэтому закупились фонариками и устроили круглосуточное дежурство около барака.

- Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью. 2 статьи 167 УК РФ. Полицейские проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к данным преступлениям, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU