«Боимся, что дом снова сожгут»: на Уралмаше жильцы барака устроили круглосуточное дежурство вокруг двухэтажки

В Екатеринбурге на Уралмаше за одну ночь сгорели сразу два жилых дома. Первый поджог произошел в двухэтажном бараке по адресу Авангардная,7. Возгорание там началось в начале первого в ночь на 9 марта. По данным МЧС, в доме в этот момент находились 30 человек. Как рассказали «КП» в администрации Орджоникидзевского района, в этом доме находится восемь квартир. Дом хоть и был построен в 1928 году, но не считался аварийным.

- Дом пострадал не столько от самого пожара, сколько от проливки. Пожарные вылили буквально тонны воды, залили все имущество в квартире. Администрация предложила нам уехать той ночью в школу, но мы отказались, все разъехались по друзьям и родственникам, - говорит «КП» одна из жительниц дома по имени Елена.

По мнению жильцов - их дома подожгли намеренно. Но кто, они не знают. Сейчас в этом разбирается полиция и пожарные дознаватели.

- Проводка в доме была исправна. Подвал и чердаки были закрыты на ключ. К тому же там не было никакого хлама, который мог бы загореться от искры, - рассказывают жители дома по адресу Авангардная,7. - А дом вспыхнул, как спичка. Ощущение, что его подожгли в нескольких местах.

Не все жильцы решили покинуть квартиры. Фото: читатель "КП"

Сейчас жильцы боятся, что дом снова могут поджечь. Поэтому они закупили фонарики и организовали круглосуточное дежурство.

В доме на Авангардной сгорели перекрытия

Интересно, что дом на Авангардной загорелся в то же время, как и деревянная двухэтажка по адресу 40 лет Октября, 31. В этом доме все кроме двух квартир выкуплены одним из застройщиков, который будет возводить на его месте новостройку.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сейчас по поводу поджогов идет проверка. Силовики ждут результатов экспертизы. Тем временем погорельцам предложили временно переселиться в маневренный фонд.

- У людей случилась беда. Во время всех пожаров на местах были сотрудники администрации района из отдела ЖКХ, они консультировали пострадавших и составляли списки, - говорит глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. - Мы пригласили всех, чье имущество сгорело, на следующий день к нам в администрацию. Им было предложено временно переселиться в маневренный фонд, однако, никто из погорельцев не захотел воспользоваться этим предложением. Но это ни в коем случае не значит, что теперь их судьба становится не нашим делом.

13 марта к сгоревшим домам приедет межведомственная комиссия, в которую вошли председатель Гордумы Игорь Володин, Роман Кравченко, депутаты, сотрудники прокуратуры и полиции.

- Самое главное сейчас – помочь людям. Все бюрократические моменты должны отойти на второй план, - добавил глава района.

Интересно, что в ночь на 11 марта загорелся еще один барак, расположенный рядом с другим с другим пострадавшим от огня домом. На этот раз поврежденной пожаром оказалась двухэтажка по адресу 40-летия Октября,39. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать из дома 25 человек.