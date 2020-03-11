2020-03-11T06:46:06+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из горящего барака спасли 25 человек

К счастью, никому из них медпомощь не потребовалась
Мария Трапезникова
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Фото: МЧС по Свердловской областиФото: МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице 40-летия Октября загорелся жилой деревянный барак. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:55, на место сразу же выехали пять бригад из 23 человек.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- На площади 15 квадратных метров огонь уничтожил перегородку чердачного перекрытия двухэтажного дома. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 25 человек, в том числе и 10 детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, никому из них медицинская помощь не потребовалась. Огонь сумели потушить уже через 15 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили в 00:37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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