2020-04-03T12:37:58+03:00
Происшествия

«Нелюдимый сталкер в темном капюшоне»: что известно о екатеринбуржце, обвиняемом в поджоге дома, где погибли восемь человек

Сожительница пиромана угрожала соседям по дому из-за того, что у них шумели дети
Евгений Стоянов
Поделиться:
На фото Александр и его девушка по имени Рамиля, с которой они вместе жили. Фото: соцсетиНа фото Александр и его девушка по имени Рамиля, с которой они вместе жили. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне ранним утром в Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину. Силовики считают, что именно он устроил в столице Урала целую серию поджогов, в том числе и пожар на улице Омской, где погибли восемь человек.

По данным «КП-Екатеринбург», подозреваемого в поджогах зовут Александр Понкратов. В его доме, расположенном в одной из пятиэтажек на бульваре Культуры, 2 апреля прошел обыск. Нам удалось найти женщину, которая участвовала в нем в качестве понятой. Также мы встретили сожительницу Александра.

Как рассказывал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, Александра Понкратова задержал наряд ГИБДД. Инспекторы заметили подозрительного мужчину рядом с местом очередного пожара на Шефской, 30а. После этого они передали предполагаемого поджигателя сыщикам уголовного розыска. Те, в свою очередь, проанализировав информацию, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов. После этого силовики поехали по месту жительства к Александру Понкратову. В ходе обыска сыщики еще раз убедились, что задержали нужного человека.

В основном поджоги происходили в Орджоникидзевском районе, но пожар с погибшими случился в Пионерском Фото: Олег ГАЛИМОВ

В основном поджоги происходили в Орджоникидзевском районе, но пожар с погибшими случился в ПионерскомФото: Олег ГАЛИМОВ

Как рассказали «КП» соседи, живущие сразу над Понкратовым, он снимал квартиру вместе с девушкой. Соседка считает, что мужчина наркоман, так как с квартиры снизу доносились запахи, встречающиеся во время изготовления наркотиков.

- Да, вчера приходила полиция. Его задержали. Нам казалось, что он наркоман. Нам от них по вытяжке шла вонь – пахло ацетоном. У нас маленькие дети и им не нравился шум от них, его девушка нам угрожала, сказала, что что-то нам сделает. Мне казалось, что парень не общительный. Из-за того, что он постоянно дома мы думали, что он не работает, - рассказала соседка Понкратова этажом выше.

Соседи говорят, что парень был не общительным, но приветливым. Фото: соцсети

Соседи говорят, что парень был не общительным, но приветливым. Фото: соцсети

Соседи рассказали о пиромане, подозреваемом в поджоге, где погибли 8 человек.Алексей БУЛАТОВ

Нам удалось встретить сожительницу Понкратова, но говорить с корреспондентом «Комсомолки» она не захотела.

- Нет, без комментариев, - сказала девушка, стремительно захлопнув двери.

Соседка Александра Понкратова по имени Нина Прокопьевна, во время вчерашнего обыска была понятой.

- Полиция забрала у него системный блок, флэшки, одежду. Еще у него были банки для противогаза (очевидно, имеется ввиду фильтрующая коробка. – Прим. Ред.) и какие-то жидкости, - вспоминает Нина Прокопьевна.

Предполагаемый поджигатель жил в этой квартире с женой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагаемый поджигатель жил в этой квартире с женойФото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина живет прямо напротив Понкратова. Она переехала в эту квартиру примерно год назад. Нина Прокопьевна рассказала, что мужчина казался ей приветливым.

- Нормальный парень, здоровался, доброжелательный. Когда мы переехали он спросил: вы новые жильцы? Я ответила, что да и все. Как я поняла, он был сталкером – лазил по заброшенным зданиям, вроде бы были и какие-то спелеологические исследования, у него нашли оборудование для этого. Дома у него два велосипеда, они на них ездили на природу, - рассказала Нина Прокопьевна.

Сейчас делом о поджоге, где погибли восемь человек, занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Следователи через суд отправить в Александра Понкратьева в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После пожара в Екатеринбурге, где погибли семь человек, СКР завел два уголовных дела

После ночного пожара в деревянном бараке на Омской,91, где погибли 7 человек, следователи завели уголовные дела по двум статьям. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в одном случае дело возбуждено по части второй статьи 105 (убийство двух и более лиц), во втором – по части два статьи 167 (умышленное уничтожение имущества) (подробнее)

В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом: семь человек погибли в огне

В Екатеринбурге продолжают полыхать многоквартирные бараки. Сначала пожары происходили на Уралмаше. Теперь очередная трагедия произошла в поселке Пионерский. 26 марта в двенадцатом часу вечера спасателям поступило тревожное сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме №91 по улице Омская (подробнее)

Число погибших из-за поджога жилого дома в Екатеринбурге возросло до восьми человек

Число погибших в ночном пожаре в Екатеринбурге достигло восьми человек. Как сообщили в Горздраве, сегодня днем скончалась 37-летняя Татьяна Пешкун. Женщину доставили в больницу с сильными ожогами, но, к сожалению, спасти ее медикам не удалось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
«Если бы не карантин пригласила бы вас в гости на пироги»: София Никитчук опровергла слухи о госпитализации
Март бьет рекорды: количество кредитов УБРиР с доставкой выросло на 84%
«Давайте не будем делить друг друга на “своих” и “чужих”»: уральский инженер снял клип о силе духа во время пандемии коронавируса
Коммунальщики очистили от грязи и мусора половину Екатеринбурга
Меры поддержки бизнеса от свердловского губернатора: как и кому помогут
Екатеринбуржцы, сидящие на самоизоляции, будут отправлять посылки с помощью такси
«Теперь у каждого по два дня рождения»: полицейский вытащил из-под тонкого льда тонущих уральцев
От коронавируса полностью вылечился еще один уралец
Свердловским медикам, сражающимся с коронавирусом, выделили 165 миллионов
Перевозки пассажиров в дальнем следовании на СвЖД в марте 2020 года снизились на 4,6%
«Я впервые об этом слышу»: отец Софии Никитчук – о госпитализации дочери в больницу в Коммунарке
Дистанционное обучение в Екатеринбурге и Свердловской области: как учатся школьники и студенты
В Свердловской области подтвержден еще один заболевший коронавирусом
Депутаты Екатеринбурга откажутся тратить 11 миллионов на свой пиар
За сутки медики обследовали на коронавирус 1475 свердловчан
Все больше уральских абонентов пользуются доставкой SIM-карт Tele2
В Екатеринбурге поймали псевдоарендатора, который ограбил пенсионера
Ежедневную дезинфекцию проходят почти 1,9 тысяч вагонов поездов дальнего следования
Депутаты Екатеринбурга отдадут деньги, отложенные на свой пиар, малому бизнесу
Свердловская клиника неврозов переходит в online-формат из-за коронавируса
На Урале закрыли круглосуточное кафе, которое работало вопреки указу губернатора
Уральским волонтерам выдали машины, чтобы помогать самоизолированным пенсионерам
Медики ГКБ №40 Екатеринбурга, где лежат больные коронавирусом, попросили жителей не выходить из дома
На Урале наказали магазин, в котором подростку продали алкоголь
В Екатеринбурге закрыли один из входов станции метро «Машиностроителей»