«Нелюдимый сталкер в темном капюшоне»: что известно о екатеринбуржце, обвиняемом в поджоге дома, где погибли восемь человек

Накануне ранним утром в Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину. Силовики считают, что именно он устроил в столице Урала целую серию поджогов, в том числе и пожар на улице Омской, где погибли восемь человек.

По данным «КП-Екатеринбург», подозреваемого в поджогах зовут Александр Понкратов. В его доме, расположенном в одной из пятиэтажек на бульваре Культуры, 2 апреля прошел обыск. Нам удалось найти женщину, которая участвовала в нем в качестве понятой. Также мы встретили сожительницу Александра.

Как рассказывал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, Александра Понкратова задержал наряд ГИБДД. Инспекторы заметили подозрительного мужчину рядом с местом очередного пожара на Шефской, 30а. После этого они передали предполагаемого поджигателя сыщикам уголовного розыска. Те, в свою очередь, проанализировав информацию, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов. После этого силовики поехали по месту жительства к Александру Понкратову. В ходе обыска сыщики еще раз убедились, что задержали нужного человека.

В основном поджоги происходили в Орджоникидзевском районе, но пожар с погибшими случился в ПионерскомФото: Олег ГАЛИМОВ

Как рассказали «КП» соседи, живущие сразу над Понкратовым, он снимал квартиру вместе с девушкой. Соседка считает, что мужчина наркоман, так как с квартиры снизу доносились запахи, встречающиеся во время изготовления наркотиков.

- Да, вчера приходила полиция. Его задержали. Нам казалось, что он наркоман. Нам от них по вытяжке шла вонь – пахло ацетоном. У нас маленькие дети и им не нравился шум от них, его девушка нам угрожала, сказала, что что-то нам сделает. Мне казалось, что парень не общительный. Из-за того, что он постоянно дома мы думали, что он не работает, - рассказала соседка Понкратова этажом выше.

Соседи говорят, что парень был не общительным, но приветливым. Фото: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770614" frameborder="0"></iframe> Соседи рассказали о пиромане, подозреваемом в поджоге, где погибли 8 человек.Алексей БУЛАТОВ

Нам удалось встретить сожительницу Понкратова, но говорить с корреспондентом «Комсомолки» она не захотела.

- Нет, без комментариев, - сказала девушка, стремительно захлопнув двери.

Соседка Александра Понкратова по имени Нина Прокопьевна, во время вчерашнего обыска была понятой.

- Полиция забрала у него системный блок, флэшки, одежду. Еще у него были банки для противогаза (очевидно, имеется ввиду фильтрующая коробка. – Прим. Ред.) и какие-то жидкости, - вспоминает Нина Прокопьевна.

Предполагаемый поджигатель жил в этой квартире с женойФото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина живет прямо напротив Понкратова. Она переехала в эту квартиру примерно год назад. Нина Прокопьевна рассказала, что мужчина казался ей приветливым.

- Нормальный парень, здоровался, доброжелательный. Когда мы переехали он спросил: вы новые жильцы? Я ответила, что да и все. Как я поняла, он был сталкером – лазил по заброшенным зданиям, вроде бы были и какие-то спелеологические исследования, у него нашли оборудование для этого. Дома у него два велосипеда, они на них ездили на природу, - рассказала Нина Прокопьевна.

Сейчас делом о поджоге, где погибли восемь человек, занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Следователи через суд отправить в Александра Понкратьева в СИЗО.

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