2020-04-02T19:44:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли восемь человек

Мужчину поймали на месте очередного возгорания
Алина СУРИНА
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Мужчина может иметь отношение к серии резонансных поджогов Фото: Олег ГалимовМужчина может иметь отношение к серии резонансных поджогов Фото: Олег Галимов
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома на Омской 91, где погибли 8 человек. Мужчину поймали сотрудники ГИБДД на месте очередного возгорания сегодня утром и передали сотрудникам уголовного розыска. Подозреваемым оказался 28-летний ранее не судимый местный житель.

- Сыщики уголовного розыска проанализировав имеющуюся ранее полученную информацию, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов жилых домов. Собранные материалы и сам задержанный переданы для дальнейшей работы в региональный Следственный комитет, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили в следственном комитете подозреваемый в настоящее время допрашивается следователем первого отдела по расследованию особо важных дел областного СКР. После чего задержанному мужчине планируется предъявление обвинения.

С подозреваемым планируют провести судебную психиатрическую экспертизу. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив преступлений в настоящее время также выясняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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