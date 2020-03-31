2020-03-31T14:59:49+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Екатеринбурге: восемь ответов губернатора на важные вопросы

Из-за нового указа у свердловчан накопилось много вопросов, на которые Евгений Куйвашев решил постепенно отвечать
Мария Трапезникова
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Из-за нового указа у свердловчан накопилось много вопросов, на которые Евгений Куйвашев решил постепенно отвечатьИз-за нового указа у свердловчан накопилось много вопросов, на которые Евгений Куйвашев решил постепенно отвечатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим днем губернатор Свердловской области ввел на территории региона режим самоизоляции. Что это значит? Это значит, что теперь выходить из дома можно только в нескольких случаях: чтобы выкинуть мусор, чтобы сходить в ближайший (именно ближайший) магазин за продуктами, чтобы выгулять собаку рядом с домом (в радиусе 100 метров) и чтобы, если это необходимо, поехать на работу. Кроме того, теперь нельзя подходить к незнакомым людям ближе, чем на полтора метра.

Вместе с тем, после принятия таких мер у свердловчан накопилось огромное количество вопросов. На которые губернатор решил отвечать постепенно, на своей странице в Instagram. Публикуем первые восемь ответов.

«Можно ли выйти из дома, чтобы помочь своим родственникам, например, купить и отвезти еду пожилым людям? Можно ли съездить в другой город, чтобы помочь им?»

- В сложившейся ситуации, конечно, нужно поддерживать своих пожилых родственников и близких. Однако помните, что в регионе организована работа волонтеров, которые всегда готовы прийти на помощь людям старшего возраста. Если же вы отправляетесь к своим родителям, бабушкам и дедушкам, не забывайте о мерах безопасности: надевайте защитную маску, дезинфицируйте руки. Что касается поездок по городам Свердловской области, то, конечно, такие перемещения сегодня нежелательны. Если же у вас есть острая необходимость поездки помните: количество пассажиров в личном автомобиле, не должно превышать двух человек, исключения возможны только для близких родственников.

«Можно ли рядом с домом гулять с ребенком (в коляске)? Если нет балкона, куда можно выставить коляску?»

- К сожалению, в сложившейся эпидемиологической ситуации прогулки с ребенком не рекомендованы. Если же вы все-таки решили выйти на улицу, настоятельно рекомендую не уходить далеко от дома, а также избегать массового скопления людей. Помните: необходимо держать дистанцию порядка полутора метров от других людей. Сегодня у каждого многоквартирного дома есть оборудованные детские площадки, внимательно отнеситесь к прогулкам на них, поскольку ограниченная территория может не позволить дистанцироваться от других людей, а значит, возможен риск и для вас, и для вашего малыша.

К посторонним людям нельзя подходить ближе, чем на полтора метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

К посторонним людям нельзя подходить ближе, чем на полтора метраФото: Алексей БУЛАТОВ

«Можно ли заниматься спортом, бегать в одиночестве по улице?»

- Введенный в регионе режим подразумевает нахождение дома. Зачада каждого из нас сегодня - принять существующие ограничения, даже если придется на какое-то время отказаться от своих привычек, пусть и полезных. В сложившейся обстановке мы все пристально наблюдаем друг за другом, поэтому человек, решивший выйти на пробежку, становится примером для других. Таким образом, ваша пробежка в одиночестве может спровоцировать и других людей на аналогичные поступки. Важное понимать: чем более ответственно мы отнесемся к выполнению новых требований, тем скорее появится возможность завершить введенный в регионе режим и вернуться к привычной жизни. А пока советую вам заниматься спортом дома, заменив бег на другие физические упражнения.

«Какие службы будут следить за исполнение указа, как будут наказывать за его нарушение?»

- Указ о веедении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции принят для того, чтобы было выполнено предписание главного государственного санитарного врача по Свердловской области. Таким образом, контроль за соблюдением введенных ограничительных мер осуществляет Роспотребнадзор. Вместе с тем, сложившаяся ситуация требует всеобщего объединения, поэтому к сотрудникам Роспотребнадзора подключаются и полицейские, и Росгвардия. Однако хотелось бы надеяться на сознательность всех жителей Свердловской области, благодаря которой наказания за нарушение карантинного режима не понадобятся.

Все кафе и рестораны теперь работают только в формате to go Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все кафе и рестораны теперь работают только в формате to goФото: Алексей БУЛАТОВ

«Если человек живет не по месту регистрации, как доказать патрулю, что он находится рядом со своим домом?»

- Указ о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции содержит рекомендации не покидать места проживания и пребывания, а не места постоянной регистрации. Если же вопросы все-таки возникнут, то подтверждением могут стать любые документы, подтверждающие связь с местом проживания, в том числе договор аренды помещения, квитанции об оплате коммунальных услуг и даже корреспонденция на имя получателя.

«Можно ли ездить на садовые участки при соблюдении мер безопасности - например, в личном автомобиле?»

- В целом, это, конечно, возможно, но, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, данные поездки не рекомендованы. Однако мы допускаем ситуации, когда на время ограничительных мер семья выезжает за город для того, чтобы в течение ближайших дней находиться на даче. Необходимо также помнить, что количество пассажиров в личном автомобиле не должно превышать двух человек, исключения возможны только для близких родственников.

«Мы живем в незарегистрированном браке. Можно ли нам передвигаться вместе на личном автомобиле?»

- Количество человек в личном автомобиле не должно превышать двух человек. Таким образом, если вы передвигаетесь вдвоем, нарушений нет.

«Разрешена ли доставка товаров не из списка товаров первой необходимости?»

- Использование услуг служб доставки не запрещается. Таким образом, возможно осуществление доставки, в том числе вещей, не входящих в список товаров первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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