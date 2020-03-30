«Ему было всего 18 лет»: история уральского фронтовика, погибшего в Курской битве

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и в эфире радио. Историю фронтовика Михаила Пономарева нам рассказал его племянник – Валерий Хазиахметов. Он, как и его родственники, много времени и усилий потратил на то, чтобы узнать судьбу Пономарева, долгое время числившегося пропавшим без вести.

Уралец Михаил Васильевич Пономарев родился 15 ноября 1924 года в деревне Суханка Артинского района Свердловской области.

ЧИСЛИЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Родственники Михаила Пономарева много времени и усилий потратил на то, чтобы узнать судьбу фронтовика, долгое время числившегося пропавшим без вести.

Михаил Васильевич Пономарев родился 15 ноября 1924 года в деревне Суханка Артинского района Свердловской области.

- В детстве, от своего деда, я слышал, что его старший сын (мой дядя) – Михаил Васильевич Пономарев, якобы был призван на фронт в 1941 году и пропал без вести осенью того же года в Прибалтике, - рассказывает Валерий Хазиахметов. – В 1971 году мой дед умер, а через два года умерла и бабушка. Каких-либо документов, подтверждающих участие дяди в войне – мы не нашли, а моя мама тех событий помнить не могла, так как была маленькой. В годы войны и после, отношение к тем, кто пропал без вести, было прохладным: вдруг он перебежал к фашистам?

Узнать подлинную историю родственника-фронтовика Валерию Хазиахметову и его матери помог случай.

- В 2018 году мама увидела, что на обновленной памятной стеле, установленной в городе Нязепетровске, значится и ее брат, - вспоминает Валерий Хазиахметов.

После этого он написал запросы военному комиссару города Верхний Уфалей Челябинской области, а также в Центральный архив Министерства обороны. После этого удалось восстановить подлинную биографию Михаила Васильевича Пономарева. Как оказалось, он погиб в битве на Курской дуге.

У НЕГО ВСЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ВПЕРЕДИ

В рядах «Красной армии» Михаил Васильевич с 20 августа 1942 года. На фронт он был отправлен 19 апреля 1943 года младшим лейтенантом в должности командира стрелкового взвода 283-й дивизии.

- В середине июля 1943 года в ходе Курской битвы 283-я стрелковая дивизия была введена в бой на Орловском выступе, - рассказывает Валерий Хазиахметов.

18 июля стрелковый полк, в составе которого был Михаил Пономарев, вел ожесточенный бой с пехотой и танками противника. Нашим войскам было необходимо завладеть поселком Хутор Одинок Мценского района Орловской области. Его удалось освободить от фашистских войск к утру 19 июля, нанеся противнику тяжелые потери в живой силе и технике. Наша дивизия продолжила наступление. В ночь на 21 июля советские войска форсировали реку Оку. Им удалось захватить два плацдарма. Нашим бойцам пришлось выдержать две яростные атаки свежих немецких частей и авиации, пытавшихся вернуть захваченные плацдармы. Доходило и до рукопашных схваток. В одной из них и получил ранение Михаил Пономарев. К сожалению, оправиться младшему лейтенанту не удалось. Он умер от ран 6 августа 1943 года – ему было всего 18 лет. В каком именно госпитале это произошло родственникам Пономарева установить так и не удалось, как и найти место захоронения павшего бойца.

- От дяди Миши у мамы осталась только фотография 1939 года. О его жизни нам ничего не известно, кроме сухих данных из архивов. Он погиб в 18 лет, когда, казалось бы, вся жизнь впереди! Не женился и детей не увидел, - вздыхает Валерий Хазиахметов.

Он и его внуки уже дважды принимали участие в шествии «Бессмертного полка».

- И каждый раз с нами держит твердый чеканный шаг командир стрелкового взвода 856 стрелкового полка 283 стрелковой дивизии младший лейтенант Пономарев…

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