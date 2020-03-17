Трижды был ранен в бою: история Николая Косача, освобождавшего Польшу от нацистов

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге проводит проект «Лица Бессмертного полка». Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и в эфире радио. Историю Николая Косача, которую мы рассказываем ниже, нам прислала его внучка Наталья.

ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИЛ В КРАСНУЮ АРМИЮ

На полях сражений Великой Отечественной войны вчерашние школьники и студенты очень быстро взрослели. В 22 года молодой человек уже мог стоять во главе дивизиона и отражать атаки немецких танков. Одним из таких людей был Николай Алексеевич Косач.

- Дедушки не стало, когда мне было шесть лет, но я помню, как он приходил к нам в садик в мундире, со всеми наградами и беседовал с нами, детьми, - вспоминает Наталья, внучка ветерана. - Дедушка очень красивый был, добрый и рассказывал о Великой Победе.

Николай Косач в числе первых офицеров-сталинградцев был награжден орденом Александра Невского. Снимок предоставлен Натальей Косач.

Николай Косач родился 1 мая 1920 года в городе Пено, что в Тверской области (ранее называлась Калининской, - Ред.). В 17 лет он добровольно вступил в ряды Красной Армии и стал курсантом Табмовского Краснознаменного кавалерийского училища. Потом было Ростовское артиллерийское училище, после которого, осенью 1939 года, 19-летний Николай Косач с однокашниками поступил на службу в 112 стрелковую дивизию в Перми.

- В составе этой дивизии в должности командира батареи 449 гаубичного артиллерийского полка он участвовал в жестоких боях, был ранен при прорыве из окружения, - рассказывает внучка ветерана. - После госпиталя воевал под Москвой, где был вторично ранен.

УЧАСТВОВАЛ В ПРОРЫВЕ НА САНДОМИРСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

Но боевой путь Николая Алексеевича на этом не закончился. Очень скоро он вернулся в строй. В составе 41 гвардейской дивизии 1 гвардейском армии, будучи командиром дивизиона, он воевал под Сталинградом, не давал прорваться немецким танкам.

Более 15 лет Николай Косач был председателем Совета ветеранов войны в Нижнем Тагиле. Снимок предоставлен Натальей Косач.

- Ему пришлось заменить раненого наводчика и самому вести огонь из пушки и отстоять захваченный рубеж. За это в числе первых офицеров-сталинградцев дедушка был награжден орденом Александра Невского. Номер его 204, - рассказывает Наталья Косач. – Он участвовал в освобождении Чертково, Старобельска, Лисичанска, Славянска, Лозовой, где был в третий раз ранен. После лечения в госпитале получил ограничение, работал старшим преподавателем артиллерии 27 офицерского полка.

Осенью 1944 года Николай Косач снова вернулся на поле битвы. В составе 31 артиллерийской дивизии он участвовал в прорыве на Сандомирском плацдарме (расположен рядом с польским городом Сандомир. Его захват позволил развить наступление и освободить Польшу, - Ред.). Он освобождал польские Краков, Катовиц, Нейсе, а закончил войну при взятии Бреслау (он же Вроцлав, - Ред.), одного из самых крупных и старейших городов Польши. К тому моменту Николай Косач был уже начальником штаба артиллерии 112 стрелковой дивизии, в составе которой он и начинал войну.

Николая Алексеевича не стало 9 сентября 1985 года. Снимок предоставлен Натальей Косач.

- После демобилизации в 1956 году дедушка работал начальником отдела Нижнетагильского Металлургического Комбината, - рассказывает внучка ветерана. - С конца 70-х до 1984 года он был заместителем Директора НТМК по Гражданской Обороне. Более 15 лет - Председателем Совета ветеранов войны. Также дедушка был депутатом Тагилстроевского районного Совета трудящихся 8 созыва, лектором общества «Знание». Он принимал активное участие в военно-патриотической работе.

Николая Алексеевича не стало 9 сентября 1985 года. Он ушел в возрасте 65 лет.

- Каждый год мы всей семьей идем на акцию «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле, держа в руках его фотографию, - добавляет Наталья.

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