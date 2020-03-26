«Уже ходят, проверяют вовсю»: в Екатеринбурге мошенники пугают родителей штрафами за несоблюдение детьми карантина

- На Ботанике в Екатеринбурге уже одну мамочку оштрафовали! Уже ходят, проверяют вовсю – рассказывает неизвестная женщина, чьи текстовые и голосовые сообщения разлетелись по всем родительским чатам города.

Аноним уверяет – полиция начала штрафовать родителей, чьи дети не соблюдают карантин в период пандемии коронавируса.

Скриншот сообщения. Фото: читатели "КП"

- С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули торговым центрам с 11.00 до 21.00 часов, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах или на улицах, то родителей накажут штрафом, - пишут мошенники в чатах в WhatsApp.

К сожалению, многие повелись на поводу у любителей нагнетать обстановку и сразу же стали бить тревогу. Но в полиции эти «оповещения» сразу же опровергли.

Жителей Екатеринбурга пугают штрафами за нарушение карантина детьми 00:00 00:00

- В связи с массовой рассылкой такой информации, официально заявляю – распространяемые сведения не соответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными. Также напоминаю, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность»,- резюмировал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

По словам психолога Ольги Борисовой, в одночасье запретить детям выходить на улицу в то время, когда от них требуется самоизоляция – невозможно.

- Карантин – это одна из форм жизни. Если ребенку с родителями в обычное время не интересно, то, как они собираются держать их в квартире? Не думаю, что возможно усадить детей в четырех стенах. Остается только разъяснить им нынешнюю ситуацию в стране и в мире, - делится психолог.

Пока школьники на внеплановых каникулах, студенты помогают пенсионерам и приносят им продукты из магазиновФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь специалисты по антитеррористической деятельности обращают внимание родителей на то, что, заходя в Интернет, их дети встречаются с целым рядом угроз:

-Прежде всего, это вовлечение в группы деструктивной направленности: тоталитарные, религиозные или экстремистские секты, так называемые «группы смерти», которые стали огромной мировой проблемой. Их аудитория – дети, которые после систематического посещения сообществ решаются на самоубийство.

- Опасность таят в себе контакты с незнакомыми людьми посредством чатов или электронной почты. Всё чаще злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить детей выдать личную информацию. В других случаях это могут быть педофилы, которые ищут новые жертвы.

- Заходя в Интернет, ребенок получает доступ к нежелательному содержимому (насилие, наркотики порнография, страницы, подталкивающие молодёжь к анорексии (отказ от приема пищи), убийствам, страницы с националистической или откровенно фашистской идеологией и многое другое).

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 25 марта 2020 года в России зарегистрировано 840 зараженных коронавирусом (также двое погибших), из них – 20 в Свердловской области.

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