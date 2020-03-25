2020-03-25T20:00:01+03:00
Общество

«Думаю, озадачились многие, кто отвечает за выплату зарплаты»: президент Уральской торгово-промышленной палаты о послании Путина

По мнению Андрея Беседина, неожиданная неделя выходных обернется дополнительной нагрузкой на бизнесменов
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Андрей Беседин, президент Уральской ТПП о неделе выходных: «Для меня, как для работодателя, это проблема»Андрей Беседин, президент Уральской ТПП о неделе выходных: «Для меня, как для работодателя, это проблема»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следующая неделя в России будет выходной, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сегодня, 25 марта, в обращении к россиянам сказал президент Владимир Путин. Новость эта оказалась полной неожиданностью для всех. Но больше всего, пожалуй, для бизнесменов, ведь они не планировали, что в начале апреля все их сотрудники внезапно отправятся в своеобразный «отпуск». Так, по мнению Андрея Беседина, президента Уральской торгово-промышленной палаты, следующая неделя может нанести предпринимателям ущерб.

- С точки зрения антивирусных действий это, конечно, очень позитивно, но с точки зрения бизнеса это дополнительная нагрузка сверху на несколько уже состоявшихся проблем. - говорит Андрей Беседин. - Чтобы заплатить деньги, нужно их сначала заработать. А если неделю люди не будут работать, то каким образом формировать источник выплаты? Я ожидал, что к этому будут какие-то комментарии, что на сумму этих выплат будет снижен налог и другие платежи, которые лежат в обязанностях бизнеса. Думаю, что сегодня озадачились многие, кто отвечают за то, чтобы сформировать источник выплаты заработной платы. Хорошо говорить о компаниях, которые вернут с оффшоров. Но ни малого, ни среднего, ни обыкновенного крупного бизнеса это не касается. Поэтому для меня, как для работодателя, это проблема. И так не очень понятно, что делать. Столько проектов схлопнулось, столько планов приходится пересматривать. Все запланированные бюджеты «летят», и еще на этом фоне надо заплатить четверть месячной заработной платы, не работая...

Добавим, что в Свердловской области к вечеру 25 марта подтверждено пока лишь 13 случаев коронавируса. 11 человек заразились им, находясь в другой стране. Еще двое – это члены их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берем у богатых и отдаем бедным, это правильно: как свердловские политики оценили обращение Владимира Путина к нации

Свое мнение по поводу обращения президента Владимира Путина в беседе с корреспондентами «КП-Екатеринбург» высказали известные уральские политики и государственные служащие. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Свердловской области ищут 18-летнего парня в камуфляжной куртке зеленого цвета
В Свердловской области на охрану лесов от пожаров выделили более 191 миллионов рублей
Юлия Михалкова ушла в режим самоизоляции из-за коронавируса и призвала оставаться дома своих подписчиков
«Пока изменений не планируется»: как будут работать больницы Екатеринбурга после послания Путина
В Екатеринбурге для детей, находящихся на карантине, заработал онлайн-лагерь
Коронавирус в Екатеринбурге: маски в аптеки начнут поступать с завтрашнего дня
Строительство развязки ЕКАД с федеральной трассой М5 «Урал» начнется в 2020 году
В столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
Бастрыкин поручил разобраться, почему екатеринбурженку с ростом 109 сантиметров не берут на работу
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
«Эта неделя будет пиковой»: в Екатеринбурге готовятся проверить на коронавирус последних туристов, возвращающихся из-за границы
Свердловчан сдует сильным ветром: спасатели объявили штормовое предупреждение
Коронавирус в Екатеринбурге: людям старше 65 лет выдадут больничный, чтобы они могли сидеть дома
Министр здравоохранения РФ: курить и пить во время эпидемии коронавируса – опасно!
Под Екатеринбургом за 54 миллиона отремонтируют мост
Коронавирус в Екатеринбурге: Куйвашев попросил всех свердловчан старше 65 лет не выходить из дома
Прокуратура заставила мэрию Екатеринбурга установить фонари на темных улицах
Коронавирус в Екатеринбурга: студенты-медики помогают Роспотребнадзору с «подозрительными» горожанами
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
Россияне массово регистрируют огнестрельное оружие
Более 400 миллионов рублей будет направлено на обновление инфраструктуры пригородного комплекса СвЖД
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск