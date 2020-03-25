«Думаю, озадачились многие, кто отвечает за выплату зарплаты»: президент Уральской торгово-промышленной палаты о послании Путина

Следующая неделя в России будет выходной, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сегодня, 25 марта, в обращении к россиянам сказал президент Владимир Путин. Новость эта оказалась полной неожиданностью для всех. Но больше всего, пожалуй, для бизнесменов, ведь они не планировали, что в начале апреля все их сотрудники внезапно отправятся в своеобразный «отпуск». Так, по мнению Андрея Беседина, президента Уральской торгово-промышленной палаты, следующая неделя может нанести предпринимателям ущерб.

- С точки зрения антивирусных действий это, конечно, очень позитивно, но с точки зрения бизнеса это дополнительная нагрузка сверху на несколько уже состоявшихся проблем. - говорит Андрей Беседин. - Чтобы заплатить деньги, нужно их сначала заработать. А если неделю люди не будут работать, то каким образом формировать источник выплаты? Я ожидал, что к этому будут какие-то комментарии, что на сумму этих выплат будет снижен налог и другие платежи, которые лежат в обязанностях бизнеса. Думаю, что сегодня озадачились многие, кто отвечают за то, чтобы сформировать источник выплаты заработной платы. Хорошо говорить о компаниях, которые вернут с оффшоров. Но ни малого, ни среднего, ни обыкновенного крупного бизнеса это не касается. Поэтому для меня, как для работодателя, это проблема. И так не очень понятно, что делать. Столько проектов схлопнулось, столько планов приходится пересматривать. Все запланированные бюджеты «летят», и еще на этом фоне надо заплатить четверть месячной заработной платы, не работая...

Добавим, что в Свердловской области к вечеру 25 марта подтверждено пока лишь 13 случаев коронавируса. 11 человек заразились им, находясь в другой стране. Еще двое – это члены их семей.

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