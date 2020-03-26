Губернатор Свердловской области рассказал, кто получит выплаты и послабления по налогам во время нерабочей недели в марте 2020 года

Минувшим вечером Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса, распространяемой не только по стране, но и в мире. Путин озвучил сразу несколько поручений и рекомендаций, которые нужно будет исполнить главам всех регионов. Главное заявление: вся следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, будет нерабочей.

Губернатор Евгений Куйвашев высказался о готовности выполнить все поручения на своей странице в Instagram.

К завтрашнему дню областной Минфин подготовит предложения о корректировке бюджета. Все это, по словам губернатора, необходимо сделать, чтобы выполнить обязательства, о которых говорил в своем обращении Путин. Разбираем по пунктам, кто получит выплаты и послабления во время нерабочей недели.

1. Предприятия, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за коронавируса, смогут получить отсрочку по аренде на полгода, если имущество находится в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, им же на полгода областное правительство готово предоставить «налоговые каникулы».

2. Помимо этого, семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

3. На детей в возрасте от трех до семи лет выплаты будут осуществляться на месяц раньше установленного срока.

4. Также с опережением графика будут проведены и выплаты к 75-летию Победы всем ветеранам и труженикам тыла.

Сейчас областное правительство работает над дополнительными мерами поддержки бизнеса, которые было бы возможно ввести на уровне региона.

Кроме того, в Свердловской области отменены или отложены все массовые мероприятия - теперь нельзя встречаться больше 50 человек. Закрываются театры, кинотеатры, музеи, некоторые кафе и рестораны, а также спортивные и концертные площадки. Всем пожилым людям старше 65 лет, которые находятся в группе риска, рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу до 14 апреля.

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