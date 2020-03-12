В Роспотребнадзоре рассказали, как будут сажать на карантин свердловчан, вернувшихся из Италии, Франции и Германии

Накануне стало известно, что Россия ограничивает авиасообщения с четырьмя странами Европы, в которых есть факты факты заражения китайским вирусом: Италией, Испанией, Францией и Германией. От полетов отказались сразу несколько крупных российских авиакомпаний – «Аэрофлот», Аzur Аir, «Победа» и S7. А «Уральские авиалинии» отменили все рейсы еще и в Израиль.

«Комосмолка» поговорила с Роспотребнадзором по Свердловской области и выяснила, как же будут встречать на родине уральцев, вернувшихся домой после отпуска в Италии, Франции и Германии. Поскольку именно в этих трех европейских странах сейчас самая сложная эпидемиологическая обстановка.

- Когда житель региона прибывает в аэропорт Кольцово, ему сразу же вручается повестка о том, что к нему придет участковый врач из больницы, к которой он территориально принадлежит. Там же он заполняет анкету, где указывает свои данные. В тот же день к нему домой приходит участковый, который осматривает его и выписывает ему больничный, и забирает анализы для проверки, - рассказала пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Анна Ожиганова. – То есть людям запрещается выходить из дома.

Если вдруг вы были в тех странах Европы или Азии, где есть подтвержденные факты заболевания коронавирусом, то проверять по прилету вас никто не будет. Просто в течение двух недель вам нужно будет следить за собственным самочувствием и, если вдруг вам станет хуже, нужно будет немедленно обратиться за медпомощью. После чего подробно рассказать врачам, где конкретно вы были.

Напомним, во всем мире число случаев заболеванием вирусом растет. ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения – прим.ред.] накануне, 11 марта, официально признала вспышку заболевания пандемией. Все новые страны объявляют о карантинных мерах как внутри границ, так и об ограничении транспортного сообщения с соседями. Так, в США на 30 дней официально запрещен въезд из стран Европы.

На сегодняшний день актуальная информация по заболевшим следующая: зараженных – 126 438 человек, погибших – 4 613, выздоровевших – 68 216. На домашнем карантине на территории России сейчас находятся 8 153 человека. В изоляторах РФ – 463 гражданина Китая. С 31 декабря прошлого года на выявление инфекции было сделано 33 250 тестов.

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