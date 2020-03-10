2020-03-10T18:33:28+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль и Италию

Пассажиры могут без штрафов вернуть билеты или перенести дату рейса
Алина СУРИНА
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С 12 марта по 8 апреля перестает летать самолет U6-725/726 по маршруту Екатеринбург - Тель-АвивС 12 марта по 8 апреля перестает летать самолет U6-725/726 по маршруту Екатеринбург - Тель-АвивФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за распространения коронавируса авиакомпании отменяют рейсы в страны, где больше всего заболевших. Так, например «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль, где правительство ввело обязательный карантин на две недели. С сегодняшнего дня все въезжающие в страну должны подтвердить, что могут его пройти.

В авиакомпании сообщили, что с 12 марта по 8 апреля перестает летать самолет U6-725/726 по маршруту Екатеринбург - Тель-Авив. Также временно прекращены полеты в Тель-Авив из Сочи, Минеральных Вод и в Элайт из московского Демодедово.

- Авиакомпания разрешает пассажирам, которые вылетают в Израиль в период с 10 марта по 5 апреля 2020 года произвести вынужденный возврат авиабилетов, перенести дату вылета на более поздний срок или поменять направление полёта (с доплатой до доступного тарифа). Штрафы не взимаются, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Также «Уральские авиалинии» отменили три московских рейса в Италию и Францию. Это рейсы Домодедово - Венеция (С 12.03 по 25.04), Жуковский - Рим (отменены рейсы за 14.03, 18.03, 21.03, 28.03, 30.03 и с 1.04 по 25.04 по понедельникам и средам) и Домодедово - Бордо (с 12.03 по 25.04).

Пассажиры с билетами на рейсы в остальные города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25.04 также могут оформить возврат в месте покупки билета, либо переоформить его на другую дату или рейс.

Напомним, ранее «Уральские авиалинии» объявили, что отменяют все полеты в Китай до конца марта. Такие меры были приняты из-за небезопасной вирусной обстановкой в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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