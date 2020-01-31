2020-01-31T10:57:00+03:00
Общество

Уральские туристы, вернувшиеся из Китая, жалуются, что их не пускают на работу. Чиновники все отрицают

Для таких людей закрыты школы, детские сады, а для граждан КНР – кафе, рестораны и отели
Мария Трапезникова
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Многих китайских туристов в Екатеринбурге не пускают в кафе и рестораны, а также в отелиМногих китайских туристов в Екатеринбурге не пускают в кафе и рестораны, а также в отелиФото: Артем КИЛЬКИН
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В региональный Роспотребнадзор поступило несколько жалоб от прибывших в Екатеринбург туристов. Все они вернулись из Китая и теперь говорят, что их не допускают до работы, а их детей – в школы и детские сады. А граждане КНР рассказывают, что их не пускают в кафе, рестораны и гостиницы. Свои действия владельцы заведений объясняют постановлением Роспотребнадзора.

- Никаких ограничений Роспотребнадзор в отношении туристов и граждан Китая не было и нет. Это самодеятельность школ и работодателей, потому что от нас подобных распоряжений не поступало, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, в департаменте образования Екатеринбурга также отрицают свою причастность к тому, что детей не пускают на занятия.

- Мы не давали никаких указаний муниципальным образовательным организациям, проведомственным Департаменту, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Екатерина Катыхина. – Организованных поездок детей в Китай не было, и жалоб от родителей по недопуску их детей в школы или детсады мы тоже не получали.

Всех туристов проверяют на коронавирус специальным тепловизором Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех туристов проверяют на коронавирус специальным тепловизоромФото: Мария ЛЕНЦ

Всех горожан, которые возвращаются в Екатеринбург из Китая, проверяют на коронавирус. Это все происходит в течение дня, поэтому обычно подтверждение заболевания проходит очень быстро. Для этого в аэропорту Кольцово пассажиров «обрабатывают» специальным тепловизором. Если он выявляет повышенную температуру, человека сразу передают медикам и садят на карантин. Там их лабораторно обследуют на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая и коронавирус.

В региональном Роспотребнадзоре еще раз подчеркивают, что на сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания пока что не выявлено. Вместе с тем, сегодня стало известно, что в больницу Нижнего Тагила доставили девушку, которая накануне пожаловалась на плохое самочувсвтвие. Пару дней назад она вернулась из Таиланда, с пересадкой в Китае, поэтому теперь находится в инфекционном отделении под наблюдением врачей.

Даже несмотря на то, что подтвержденных случаев заболевания на территории Свердловской области нет, некоторые авиакомпании решили перестраховаться и отменить поездки в Китай и несколько городов Европы. Когда границы снова откроют – неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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