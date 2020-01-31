«Вернулась из Китая, поднялась температура»: на Урале госпитализировали пациентку с подозрением на коронавирус

В больнице Нижнего Тагила находится девушку с подозрением на китайский короновирус. По данным «КП» девушка сейчас находится в «Городской инфекционной больнице».

- Девушка госпитализирована с подозрением на коронавирус. Недавно она вернулась из отдыха в Китае. После этого у нее поднялась температура. В настоящий момент есть подозрения на инфекцию коронавируса. Мы сделали анализ на эту инфекцию. Его результат будет отправлен в лабораторию в Екатеринбург, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности один из врачей больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757934" frameborder="0"></iframe> Девушка с подозрением на коронавирус рассказывает, о том, как лежит в уральской больнице.

О своем состоянии девушка рассказывает у себя в соцсети.

- Дома у меня была температура 37.4, сейчас 37.4. Нахожусь в «инфекционке», в отдельной палате, - поделилась девушка в своем Instagram. Меня оставят в больнице на 21 день – на время инкубационного периода, - рассказала девушка по имени Полина.

Также она уточнила, что врачи спросили у нее имена и контакты всех, с кем она контактировала после возвращения в Россию.

- Болит горло, чувствую слабость, - добавила девушка.

Между тем пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков информацию о коронавирусе опровергает.

- Пациентка инфекционной больницы в Нижнем Тагиле проходит курс лечения с установленным диагнозом, не имеющим никакого отношения к коронавирусу, - написал Шестаков у себя на странице в Facebook.

Девушка находится в отдельной палатеФото: Артем КИЛЬКИН

Несколько дней назад жителям Екатеринбурга из-за вспышки коронавируса временно запретили летать в Китай, на остров Хайнань. Полеты приостановили авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur, который организует чартерные рейсы до КНР от авиакомпании iFly.

В настоящей момент от коронавируса в Китае погибли больше 100 человек. Недавно мы обсудили ситуацию с эпидемией с председателем совета директоров завода «Медсинтез» Александром Петровым. Именно этот завод изготовил препарат, который, по заверениям ученых, можно использовать в борьбе с коронавирусом. Александр Петров озвучил любопытную версию о том, из-за чего в Китае могла начаться эпидемия.

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