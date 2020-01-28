2020-01-28T15:58:49+03:00
Общество

Версия: эпидемия в Китае началась из-за того, что кто-то сьел летучую мышь, сбежавшую из лаборатории

Своим предположением в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) поделился председатель совета директоров завода «Медсинтез»
Данил СВЕЧКОВЛюдмила ВАРАКИНА
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По одной из версий, эпидемия началась с «мокрого» рынка в китайском городе Ухане, на котором кто-то купил зараженное мясо летучих мышей.По одной из версий, эпидемия началась с «мокрого» рынка в китайском городе Ухане, на котором кто-то купил зараженное мясо летучих мышей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошлой неделе уральские ученые заявили, что их разработку противовирусный препарат «Триазавирин» можно попробовать в борьбе с китайским короновирусом, от которого уже погибло порядка 100 человек. Сегодня же, 28 января, в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3 FM) о ситуации с китайской эпидемией высказался уже Александр Петров, председатель совета директоров завода «Медсинтез», который и выпускает «Триазавирин». Он озвучил любопытную версию о том, из-за чего в Китае могла начаться эпидемия.

В китайском Ухане распространяется коронавирус.

- У меня есть собственное мнение по этому поводу, - говорит Александр Петров, председатель совета директоров завода «Медсинтез». - Разносчик короновируса основной это летучие мыши. Они употребляются часто в пищу в Китае. Думаю, в Ухане расположены несколько лабораторий по работе с вирусами самого высокого уровня безопасности, как, примерно, у нас в Новосибирске есть лаборатории, где охраняются вирусы особо опасные. И летучие мыши, скорее всего, сбежали из вивария, потом были пойманы и проданы на рынке. Кто-то скушал летучих мышей, на которых ставились эксперименты. Из вивария животные могут сбежать, если стандарты не поставлены правильно. Такое бывает.

Добавим, что сам препарат «Триазавирин» разрабатывалась порядка 30 лет. В 2014 году бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова предлагала попробовать его в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в Африке. Впрочем, до этих испытаний тогда так и не дошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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