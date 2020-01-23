«Нужен образец китайского вируса для проверки»: уральские ученые предлагают использовать свою разработку в борьбе с эпидемией в Китае

Вести о новом вирусе, который бесчинствует в Китае, пугают всю планету уже не первый день. Около полутысячи жителей Поднебесной подхватили эту заразу. Больше десяти человек умерло. Обнаружили заболевших и в Южной Корее, и в Таиланде, и в США, и в Японии. В четверг все испугались, что вирус добрался и до России – в больницу Санкт-Петербурга с температурой доставили трех человек, прилетевших из Китая. Но исследования показали, что можно выдохнуть – обычный ОРВИ. Тем не менее, Россия ввела усиленный санитарный контроль на границе.

Пока все переживают, уральские ученые ошеломляют неожиданным заявлением: лекарство от китайской заразы уже есть, его разработали в Екатеринбурге и уже применяют. Тут же они уточняют: речь идет о препарате «Триазавирин» – том самом, который еще шесть лет назад теперь уже бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова предлагала попробовать в борьбе с лихорадкой Эбола, распространившейся по Африке.

Разработкой препарата занимались уральские ученые.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Попробовать его на Эболе тогда не удалось, не успели, - признается Владимир Русинов, профессор УрФУ, один из разработчиков «Триазавирина». - Очень быстро была создана вакцина против этой лихорадки, поэтому «Триазавирин» не стали использовать. Но он хорошо показал себя в других условиях. У нас есть благодарности от армии. Они использовали его и им помогло. Кроме того, его использовали во время Олимпиады в Бразилии, чтобы не заразиться вирусом Зика. Дипломаты запросили у нас этот препарат, принимали его. Касательно «китайского короновируса»… Наш препарат хорошо справляется с РНК-вирусами. А короновирус как раз к таким и относится. И все наши опыты показывают, что есть теоретический шанс, что «Триазавирин» подействует на этот новый китайский вирус.

Разработка этого препарата началась еще при советской власти. Его создавали в столице Урала, а испытывали в научно-исследовательском институте ГРИППА в Санкт-Петербурге. Во время испытаний в пробирке препарат никак не реагировал на вирусы, из-за чего от него хотели уже отказаться.

- Там была дотошная профессорша, экспериментатор-вирусолог, Вера Ильенко. Она, как говорится, нутром чуяла, что вещество должно быть эффективно и попробовала его действие на куриных эмбрионах, зараженных гриппом, - рассказывал Олег Чупахин, один из создателей «Триазавирина». - И во время этих испытаний она увидела, что препарат высокоэффективен! То есть, вне организма он не действует, а в организме работает. В больном организме особенно.

Проверяли уральский препарат в лаборатории в Санкт-Петербурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разрешение на продажу препарата появилось лишь в 2014 году. Сейчас его производством занимается «Завод Медсинтез» в Новоуральске. Внешне препарат выглядит, как вещество, заключенное в желто-оранжевые капсулы. Ученые уверяют, что он эффективнее зарубежных противовирусных препаратов.

- Его уникальность в том, что это абсолютно новая молекула, оригинальный отечественный препарат. Он эффективно убивает вирусы гриппа. Есть, например, препарат противогриппозный швейцарский «Тамифлю». Он считался золотым стандартом противогриппозной терапии. Но исследования показывают, что «Триазавирин» работает лучше. Температуру высокую убирает на третий день, а «Тамифлю» на четвертый. Кашель вылечивает «Триазавирин» на седьмой день. А «Тамифлю» на восьмой. «Триазавирин» уже можно купить в аптеке по рецепту.

Окончательно сказать, поможет ли разработка уральских ученых против китайского вируса, который всех так напугал, можно будет лишь после проведения исследований. Но они сейчас невозможны, так как сам вирус, к счастью, на территорию нашей страны пока не попал.