2020-01-29T09:31:52+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» из-за китайского коронавируса отменяют рейсы в Европу

Авиакомпания возвращает деньги или меняет рейсы
Мария Трапезникова
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Авиакомпания возвращает деньги или меняет рейсыАвиакомпания возвращает деньги или меняет рейсыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» временно отменяет популярные рейсы в Европу и Японию из-за смертельного коронавируса, который свирепствует на территории Китая. Напомним, чуть раньше авиакомпания уже отменила несколько рейсов из Екатеринбурга и Тюмени.

- В связи со сложной ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов мы вынуждены отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации, - рассказали в пресс-службе.

Рейсы, которые отменяют: «ЕкатеринбургМюнхен – Екатеринбург», «Екатеринбург – Париж – Екатеринбург», «Екатеринбург – Рим – Екатеринбург». При этом, рейсы из Екатеринбурга до Пекина и Харбина сохраняются.

Всех пассажиров проверяют с помощью тепловизоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех пассажиров проверяют с помощью тепловизоровФото: Мария ЛЕНЦ

Всем пассажирам, которые купили билеты по трем указанным маршрутам, «Уральские авиалинии» предлагают другие перелеты со стыковками в Москве и Праге.

- На рейсах авиакомпании: «Жуковский – Рим», «Домодедово – Мюнхен», «Екатеринбург – Прага» и далее в сотрудничестве с Czech Airlines: «Прага – Париж», «Прага – Рим» или можем предложить вынужденный возврат без штрафов и удержаний, - добавили в пресс-службе. – Для этого нужно будет обратиться туда, где билеты покупали.

На сегодняшний день в Китае находятся около тысячи свердловчан, которых планируют вывезти из страны до 5 февраля. В Екатеринбурге пару дней назад в некоторых СМИ Екатеринбурга пошли слухи о том, что на ЖД вокзале якобы оцепили поезд «Пекин – Москва» из-за того, что в одном из вагонов обнаружили зараженного вирусом пассажира. К счастью, все это оказалось лишь слухами и официально не подтвердилось.

По данным регионального Роспотребнадзора, среди жителей и гостей Свердловской области заболевших пока, к счастью, не выявлено. Но вот в Китае дела обстоят несколько хуже: на сегодняшний количество заболевших уже превысило 2,8 тысяч человек, погибло больше 100 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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