2020-01-27T15:23:16+03:00
Общество

Закрывают рейсы и возвращают билеты: екатеринбуржцам запретили летать в Китай из-за смертельного вируса

Отменили поездки авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur, который организует чартерные рейсы до КНР от iFly
Мария Трапезникова
Поделиться:
Авиакомпании закрывают полеты в КитайАвиакомпании закрывают полеты в КитайФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителям Екатеринбурга из-за вспышки коронавируса временно запретили летать в Китай, на остров Хайнань. Полеты приостановили авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur, который организует чартерные рейсы до КНР от авиакомпании iFly.

- В соответствии с распоряжением Ростуризма от 24.01.20 о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китае, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом, продажа туров в Китай на сайте туроператора TEZ TOUR остановлена, - рассказали в пресс-службе туроператора. – В целях обеспечения безопасности, туроператор приостанавливает отправку туристов в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Возвращать обратно туристов в Россию оператор будет в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly и запланированным датам туров. Чтобы аннулировать или перебронировать туры на другие направления, нужно обратиться в техподдержку.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 января тоже отменяет все рейсы из Екатеринбурга и Тюмени до острова Хайнань. Всем пассажирам обещают вернуть деньги за приобретенные авиабилеты. О том, когда полеты возобновятся, пока неизвестно.

- Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. – Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 года на вылеты до 7 февраля.

Ситуация с эпидемией в Китае действительно не самая благоприятная. Первый случай был зафиксирован в городе Ухань, после чего по стране пошла паника. Через некоторое время в стране закрыли десять городов.

А у нас накануне, в некоторых СМИ Екатеринбурга пошли слухи о том, что на ЖД вокзале якобы оцепили поезд «Пекин – Москва» из-за того, что в одном из вагонов обнаружили зараженного вирусом пассажира. К счастью, все это оказалось лишь слухами и официально не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX
В ТРЦ «Европейский», принадлежащем группе компаний «Киевская площадь» девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева, появится самый современный в России кинотеатр
Новости 24
Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой
«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах
В Екатеринбурге избили врача скорой помощи, который приехал на вызов к пациентке
Банде «черных риэлторов», обманувшей 19 человек в Первоуральске, грозит до десяти лет лишения свободы
В Свердловской области ищут очевидцев лобового столкновения «Дэу Нексии» и «Ягуара ХJ»
Прокуратура Екатеринбурга проверит, в каких условиях работали водители скорой, решившие устроить забастовку
Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину
Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге
На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3 % в 2019 году