Закрывают рейсы и возвращают билеты: екатеринбуржцам запретили летать в Китай из-за смертельного вируса

Жителям Екатеринбурга из-за вспышки коронавируса временно запретили летать в Китай, на остров Хайнань. Полеты приостановили авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur, который организует чартерные рейсы до КНР от авиакомпании iFly.

- В соответствии с распоряжением Ростуризма от 24.01.20 о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китае, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом, продажа туров в Китай на сайте туроператора TEZ TOUR остановлена, - рассказали в пресс-службе туроператора. – В целях обеспечения безопасности, туроператор приостанавливает отправку туристов в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Возвращать обратно туристов в Россию оператор будет в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly и запланированным датам туров. Чтобы аннулировать или перебронировать туры на другие направления, нужно обратиться в техподдержку.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 января тоже отменяет все рейсы из Екатеринбурга и Тюмени до острова Хайнань. Всем пассажирам обещают вернуть деньги за приобретенные авиабилеты. О том, когда полеты возобновятся, пока неизвестно.

- Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. – Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 года на вылеты до 7 февраля.

Ситуация с эпидемией в Китае действительно не самая благоприятная. Первый случай был зафиксирован в городе Ухань, после чего по стране пошла паника. Через некоторое время в стране закрыли десять городов.

А у нас накануне, в некоторых СМИ Екатеринбурга пошли слухи о том, что на ЖД вокзале якобы оцепили поезд «Пекин – Москва» из-за того, что в одном из вагонов обнаружили зараженного вирусом пассажира. К счастью, все это оказалось лишь слухами и официально не подтвердилось.