2020-01-26T16:06:47+03:00
Общество

«Это дезинформация!»: Роспотребназдор опроверг слухи о том, что в Екатеринбурге ссадили пассажирку с короновирусом

Ранее одно СМИ опубликовало информацию о том, что на железнодорожном вокзале был оцеплен поезд сообщением Пекин — Москва.
Евгений Стоянов
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В сообщении СМИ говорилось, что поезд сообщением Пекин-Москва был оцепленВ сообщении СМИ говорилось, что поезд сообщением Пекин-Москва был оцепленФото: Алексей БУЛАТОВ
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Представители Роспотребназдора опровергли информацию о том, что в Екатеринбурге якобы ссадили с поезда пассажирку, больную китайским короновирусом. 26 января одно из местных СМИ, со ссылкой на источник, опубликовало информацию о том, что на железнодорожном вокзале был остановлен и оцеплен поезд сообщением ПекинМосква. Причина якобы была в том, что одна из пассажирок оказалась больна смертельным вирусом.

В полиции на транспорте информацию о задержке поезда опровергали. Как рассказывали «КП-Екатеринбург» в ведомстве, поезд уехал с железнодорожного вокзала Екатеринбурга по расписанию.

Позже слухи о короновирусе опровергли и в Свердловсоком территориальном отделе Управления Роспортребназдора по железнодорожному транспорту.

- Это дезинформация. Знаю точно, что расписание поезда в РЖД не нарушалось. Поезд стоял положенное ему время, его не останавливали и не задерживали! Никаких мероприятий, касающихся выдворения какого-то больного пациента, – не было. Все идет в штатном режиме, - рассказал «Комсомолке» начальник территориального отдела Сергей Корольков.

Несколько дней назад в сообщении Управления регионального Роспотребназдора говорилось, что больных коронавирусной инфекцией на территории Свердловской области не зарегистрировано.

В ведомстве призвали свердловчан, выезжающих в КНР, соблюдать меры безопасности:

- По-возможности отказаться от посещения КНР в период эпиднеблагополучия;

- Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- Использовать маски;

- Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

Всем, кто вернулся из Китая, рекомендуется в течение 14 дней после прибытия следить за своим самочувствием. В случае появления симпотомов заболевания нужно сразу обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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