2020-01-28T10:05:14+03:00
Общество

Тысячу свердловчан вывезут из зараженного смертельным вирусом Китая в начале февраля

Большая часть уральских туристов отдыхают на острове Хайнань
Юлия СТАЛИНАМария Трапезникова
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Всех прилетевших уральцев будут прямо в самолете проверять на тепловизореВсех прилетевших уральцев будут прямо в самолете проверять на тепловизореФото: Мария ЛЕНЦ
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На сегодняшний день в Китае, где бушует смертельный коронавирус, находятся порядка тысячи уральских туристов. Сейчас их в экстренном порядке собираются эвакуировать из КНР, чтобы те избежали заражения. Об этом рассказал во время пресс-конференции руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии и директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Всех прилетевших прямо на борту самолета и в аэропорту Кольцово будут тестировать на тепловизоре и выявлять заболевших. Если у пациентов обнаружат повышенную температуру, их посадят на карантин. Остальных отпустят домой.

- Сейчас в КНР находятся около тысячи туристов из Свердловской области. Большая часть из них отдыхают на острове Хайнань, где вируса нет, - отметил Мальцев. – Планируется вывезти людей до 4-5 февраля. Запрет на поездки в Китай пока что носит рекомендательный характер.

По данным регионального Роспотребнадзора, среди жителей и гостей Свердловской области заболевших пока, к счастью, не выявлено. Но вот в Китае дела обстоят несколько хуже: на сегодняшний количество заболевших уже превысило 2,8 тысяч человек, погиб 81 житель.

Если тепловизор выявит повышение температуры тела, человека посадят на карантин Фото: Мария ЛЕНЦ

Если тепловизор выявит повышение температуры тела, человека посадят на карантинФото: Мария ЛЕНЦ

Большинство случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань, который и стал «отправной точкой» вируса. В Пекине выявлено 68 инфецированных, в граничащей с Россией провинцией Хэйлунцзян – уже 21 человек, из них один погиб.

В остальных странах Юго-Восточной Азии все спокойно. Туры туда по-прежнему продаются, инфекции там нет, поэтому туристам бояться нечего. Границы над Китаем открыты – за исключением только тех городов, где есть очаг вируса.

А мы, кстати, вчера писали о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur временно отменяют все рейсы до Поднебесной и возвращают всем деньги за билеты. Как долго продлятся ограничения – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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