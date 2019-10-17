2019-10-17T10:37:06+03:00
Общество

Чудо на кукурузе: про героический экипаж «Уральских авиалиний» снимут документальный фильм

В Екатеринбург уже прилетела съемочная группа «Первого канала»
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Instagram "Уральских авиалиний"Фото: Instagram "Уральских авиалиний"
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Знаменитый на всю страну экипаж «Уральских авиалиний», который посадил самолет в кукурузном поле, снимется в фильме. В Екатеринбург уже приехала съемочная группа «Первого канала». Об этом у себя в Facebook сообщила местная жительница уральской столицы со ссылкой на собеседника из съемочной команды.

- Сегодня съемочная группа «Первого канала» прилетела снимать фильм про «кукурузный экипаж». Не Медведева снимать, а Дамира Юсупова. Продюсер сказала, что командир перестал представляться пассажирам перед полетом. Просто «Вас приветствует экипаж...». Он очень скромный и не хочет славы. Георгий Мурзин, второй пилот, тоже устал от этого всего, - написала она.

Самолет приземлился на кукурузном поле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет приземлился на кукурузном поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снимать будут еще и в Москве, но подробностей фильма пока никто не раскрывает. В пресс-службе «Уральских авиалиний» информацию тоже подтверждают.

- Мы не можем рассказывать о задумке телеканала. Но факт съемок подтвердить может, - сказали там.

Напомним, самолет Airbus 321, летевший из Москву в Крым экстренно сел в кукурузном поле из-за неисправности судно. Позже оказалось, что в турбину двигателя попали птицы и пилоты приняли решение экстренно приземлиться. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину дали звание «Героев России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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