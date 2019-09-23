Тепло уже дали, но помойки нет: рассматриваем дом, в котором будет жить экипаж, посадивший самолет на кукурузу

«Чудо на кукурузном поле» случилось еще в августе. Тогда экипаж «Уральских авиалиний» спас жизни 226 пассажиров, которые летели из Москвы в Симферополь. При взлете лайнер столкнулся с птицами, из-за чего отказали двигатели. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение сажать неуправляемое судно под Жуковским и блестяще справились с этой задачей. Самолет приземлился посреди кукурузного поля.

Летчикам присвоили звание героев России. А на любом мероприятии, куда приглашают экипаж, ребят приветствуют стоя. В минувшие выходные пилоты и бортпроводники стали почетными гостями на финале чемпионата мира по боксу, который завершился в Екатеринбурге. По окончании боев их ждал настоящий сюрприз. Каждому вручили ключи от квартир!

Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу после финала чемпионата мира по боксуФото: Алексей БУЛАТОВ

ШКОЛА РЯДОМ, А ПОМОЙКИ НЕТ

Семь членов экипажа будут жить в одном доме, в одном подъезде, только на разных этажах. А сам дом хоть и новостройка, но расположен в отдаленном районе Екатеринбурга – Краснолесье. Из центра города на машине добираться до него пришлось около получаса. И это без пробок! Припарковаться тоже оказалось непросто. Во дворе, машину можно оставить лишь вдоль проезжей части.

Квартиры экипажа разместились в новенькой 17-этажке. Внизу супермаркет. Но вход к нему прегродила огромная лужа - ливневка с проливным дождем не справляется. Зато рядом детский садик - он стоит во дворе дома напротив. Из всех членов экипажа большая семья пока только у старшего пилота Дамира Юсупова - у него двое детей. Дочку воспитывает и старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.

Подходя к дому в глаза бросаются огромные лужи и кривая плиткаФото: Алексей БУЛАТОВ

Въезд во двор разрешен только автомобилям экстренных служб и обслуживающих организацийФото: Алексей БУЛАТОВ

Детская площадка поделена на несколько секцийФото: Алексей БУЛАТОВ

В сам дом попасть сложно, домофон еще не подключили. Но на выручку нам пришел дворник, он любезно открыл двери и пустил внутрь. На первом этаже соседи устроили обмен книгами. Бери любую и читай. А на почтовых ящиках жильцы установили канистру с надписью «Для батареек». Вы где-нибудь видели нечто подобное? Мы – нет.

Подъезд сквозной (прямо как в Петербурге), отсюда можно и во двор заглянуть. Там – огромная детская площадка: можно бегать, прыгать и лазить. Издалека доносится звук отбойного молотка, строители заканчивают работы в подземном паркинге. Одно место там продают за полмиллиона рублей.

До начала зимы паркинг сдадут в эксплуатациюФото: Алексей БУЛАТОВ

Гора мусора портит впечатление от жилого комплексаФото: Алексей БУЛАТОВ

На первый взгляд единственная беда дома – это мусорка. Контейнеры огорожены забором! Поэтому жильцы вынуждены сбрасывать отходы в одну большую кучу.

- Управляющая компания еще не заключила контракты с оператором по вывозу мусора, поэтому пока так, - пожал плечами дворник.

СОБИРАЛИСЬ БРАТЬ ИПОТЕКУ

В подъезде три лифта и все грузовые. Едем на седьмой этаж. Отсюда легко разглядеть школу № 181, которая расположена через квартал. Здесь находится одна из подаренных квартир. Однушка. Зато просторная около сорока «квадратов». Стоят такие от 3,5 млн. рублей. Справедливости ради все члены экипажа получили одинаковые квартиры.

- Я купила квартиру в январе, а переехала в апреле, - говорит будущая соседка экипажа Алина. – Район хороший, но от центра далековато. На учебу в СИНХ добираюсь за 40 – 60 минут на маршрутке. Утром и вечером жуткие пробки. В основном тут живут молодые семьи и студенты. Из плюсов то, что по ночам никто не шумит – дом заселен лишь наполовину. А еще сегодня дали тепло, что не может не радовать.

Вот таким простым способом жильцы заботятся о природе и собирают батарейки для переработкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вид с 17 этажа высоткиФото: Алексей БУЛАТОВ

Про то, что именно в этот дом переезжают члены экипажа А321 жильцы слышали. Но пока здесь их никто не видел. Это и понятно – ребятам только вручили ключи и сертификаты. И кстати очень своевременно:

- Я очень рад за Димку (речь о старшем бортпроводнике Дмитрие Ивлицком – Прим. Ред.). Он ведь как раз собирался брать ипотеку, - улыбается друг бортпроводника Вадим.

Об ипотеке задумывались и другие члены экипажа. Например, бортпроводницы: 24-летняя Надежда Вершинина и 24-летняя Яна Ягодина пока живут с родителями.

А вот Дмитрий Юсупов переезжать в «однушку» пока не планирует. Все-таки большой семье в однокомнатной жить неудобно. Сейчас Юсуповы живет в Полевском (город в 40 километрах от Екатеринбурга).

- У них дочка в первый класс в этом году пошла, сын в садик там ходит. Жена Наташа у Дамира в Полевском работает. Да вы лучше у самого Дамира спросите, - рассказывает его родной брат Олег Юсупов. – У него полеты ведь не каждый день. Он приехал в «Кольцово», машину поставил. Улетел-прилетел и домой.

Такие однокомнатные квартиры в этом доме стоят около 3,5 млн. Фото: скриншот

Мы, конечно, последовали совету брата и позвонили самому Дамиру.

- Я бы не хотел об этом говорить, но я очень благодарен за такой подарок. Как и мои коллеги, - скромно ответил летчик-герой.

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