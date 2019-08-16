«Это мастерство!»: Старший бортпроводник A321 рассказал, как проходила эвакуация пассажиров на кукурузном поле

Накануне пассажиры и экипаж рейса «Уральский авиалиний» пережили второе рождение. Самолет, который летел из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сейчас пилоты и бортпроводники рейса уже прилетели в Екатеринбург. «Комсомолка» поговорила со старшим бортпроводником 32-летним Дмитрием Ивлицким. Он уже пять лет работает в «Уральских авиалиниях», из них три года старшим проводником.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726076" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.

- Дмитрий, как эвакуировали пассажиров?

Это мастерство, - улыбается старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. – Мы же постоянно тренируемся, поэтому действовали согласно инструкции. По моим ощущениям на эвакуацию потребовалось меньше минуты. 226 человек живы. Все нормально.

Пилоты смогли посадить судно посреди кукурузного поля с минимальными повреждениямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Была паника на борту?

- Конечно, первые минуты пассажиры паниковали. В самолете было много детей. Всех успокоили. Мы сами не поняли, что это внештатная ситуация. Осознание пришло только, когда приземлились. А дальше работал как робот. Все, как учили. Отстегнуть. Дверь открыть. Команду сказать. Кто-то пытался вещи забрать, но я громким голосом прикрикнул и все быстро пошли на выход.

- Была ли «толкучка»?

- В середине, может, и была небольшая. Но нас же постоянно готовят к подобным ситуациям. Мы отрабатываем каждую посадку, взлет, разгерметизацию салона, посадку на воду, на сушу. Я повторюсь, по моим ощущениям, чтобы эвакуировать пассажиров потребовалось меньше минуты. Когда приземлились, я начал звонить родным. Плохо мне не было. Поэтому бортпроводники помогали тем, кто нуждался в помощи.

Дмитрий Ивлицкий: "В первые минут пассажиры паниковали"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что сказали вам пассажиры после посадки?

- Спасибо, молодцы. Я вышел, пассажиры в поле гуляют. Спрашивают: куда идти? Я смотрю: справа кукуруза, слева кукуруза. Посмотрел на верх – на солнце!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726065" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

- Вам нравится летать, после этого случая профессию не бросите?

- Не знаю пока (смеется). Вообще мне нравится летать. Свободный график. Не надо вставать в 6:00 утра. Как прилетел, так спать лег.

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