Честь дороже хайпа: певица Molly обожглась воском, чтобы не оскорблять пилота-героя, посадившего самолет на кукурузу

В Сети появился новый выпуск шоу Comment Out, героями которого стали комик Данила Поперечный и певица Molly (Ольга Серябкина). По правилам игры, герои должны оскорблять знаменитостей или подвергнуться «наказанию». В самом начале выпуска Серябкиной выпало задание оскорбить пилота-героя Дамира Юсупова под одним из постов журналистки Маргариты Симоньян в Instagram.

Выпуск длиться около 40 минут. Фото: скриншот

- Это ужасно, - ответила певица. – Люди реально спасли людей.

Несмотря на уговоры ведущего Владимира Маркони, Molly отказалась писать гадости. После этого Поперечный написал на животе Серябкиной свое имя горячим воском. Именно такое наказание было уготовано певице за отказ от комментария о Дамире Юсупове.

Судя по реакции певицы, было по-настоящему больно. Фото: скриншот

Напомним, что в августе этого года экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле. Приказом президента Владимира Путина пилоту Юсупов и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены награды Героев России.

Кстати недавно всему экипажу лайнера подарили однокомнатные квартиры в новостройке в Екатеринбурге.

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