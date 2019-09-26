2019-09-26T00:37:25+03:00
Звезды

Честь дороже хайпа: певица Molly обожглась воском, чтобы не оскорблять пилота-героя, посадившего самолет на кукурузу

В новом выпуске шоу Comment Out она должна была написать комментарий про Дамира Юсупова в Instagram Маргариты Симоньян
Олег Галимов
Поделиться:
Такое задание выпало певице в первом же раунде. Фото: скриншотТакое задание выпало певице в первом же раунде. Фото: скриншот
Изменить размер текста:

В Сети появился новый выпуск шоу Comment Out, героями которого стали комик Данила Поперечный и певица Molly (Ольга Серябкина). По правилам игры, герои должны оскорблять знаменитостей или подвергнуться «наказанию». В самом начале выпуска Серябкиной выпало задание оскорбить пилота-героя Дамира Юсупова под одним из постов журналистки Маргариты Симоньян в Instagram.

Выпуск длиться около 40 минут. Фото: скриншот

Выпуск длиться около 40 минут. Фото: скриншот

- Это ужасно, - ответила певица. – Люди реально спасли людей.

Несмотря на уговоры ведущего Владимира Маркони, Molly отказалась писать гадости. После этого Поперечный написал на животе Серябкиной свое имя горячим воском. Именно такое наказание было уготовано певице за отказ от комментария о Дамире Юсупове.

Судя по реакции певицы, было по-настоящему больно. Фото: скриншот

Судя по реакции певицы, было по-настоящему больно. Фото: скриншот

Напомним, что в августе этого года экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле. Приказом президента Владимира Путина пилоту Юсупов и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены награды Героев России.

Кстати недавно всему экипажу лайнера подарили однокомнатные квартиры в новостройке в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле

Герой из Екатеринбурга - 42-летний пилот Дамир Юсупов, который смог посадить самолет А-321 с отказавшими двигателями на кукурузном поле в Подмосковье вернулся в Екатеринбург. К жене и детям. Накануне Дамир и его экипаж спасли 233 человеческие жизни. Экипаж до сих пор не имел возможности выспаться после вчерашнего ЧП. Сейчас он сдержан и немногословен. (подробности)

«Это мастерство!»: Старший бортпроводник A321 рассказал, как проходила эвакуация пассажиров на кукурузном поле

Накануне пассажиры и экипаж рейса «Уральский авиалиний» пережили второе рождение. Самолет, который летел из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

В Подмосковье случилось ЧП - самолет «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в Симферополь, экстренно сел посреди поля. А причиной тому, как говорят, птицы попавшие в двигатели судна. Чудом никто из пассажиров не погиб и не пострадал. «Комсомольской правде» удалось пообщаться с одной из них. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Принадлежность Крыма к России ни у кого не должна вызывать сомнений»: Михалков рассказал о санкциях для актеров, посещающих полуостров
На закрытии кинофестиваля в Ялте режиссёр объяснил, почему нашумевший фильм «Текст» - не чернуха, и признался, что его смущает в освобождении Павла Устинова
Новости 24
Хор Уральского Федерального Университета взял Гран-при на престижном конкурсе в Италии
На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари
«Всю округу заволокло»: жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом
«Спрятал сверток в рот»: на Урале задержали с наркотиками мужчину с богатой «уголовной биографией»
В Екатеринбурге ГИБДД проверила студентов автодорожного колледжа, после того как один из них устроил массовое ДТП
Вдохновились примером шведской активистки Греты Тунберг: в Екатеринбурге пройдет «климатический протест»
«Дети ходят по садику в куртках»: две улицы в Горном Щите остались без тепла и воды
На Урале победители конкурса «Трезвое село» получат 1 500 000 рублей
Заёмщики УБРиР стали чаще рефинансировать действующие потребкредиты
Лёгкого пара и мягкого веника: в Екатеринбурге выбирают парильщика года
Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
«Никаких претензий нет»: мэр Высокинский – о деле Ковальчика
«ФСК ЕЭС» начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ «Киембай»
Сборная России сыграет против Польши на отборочном матче ЧЕ в Екатеринбурге
Пешеходы, ликуйте: на перекрестке Ленина – Толмачева появится светофор