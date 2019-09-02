2019-09-02T17:04:57+03:00
Общество

«Простоял один день»: под Серовом снова рухнул мост, построенный чиновниками

Жители поселка Филькино снова не могут перебраться через реку Каква
Лев ИСТОМИН
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Мост не простоял и недели. Фото: Анастасия ПриставМост не простоял и недели. Фото: Анастасия Пристав
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Проблема с мостом через реку Каква, которая соединяет деревню Филькино с округом, давняя – два года назад рухнул старый мост, после чего 20 жителей небольшого населенного пункта добирались до школы, больницы и магазинов кто как мог.

– Это единственная связь с цивилизацией. Но переход неоднократно топило, и мост периодически ремонтировали, чтобы он выдерживал – в 2013 году, в 2009 году. А в 2017 году на него заехал КАМАЗ: водитель перепутал дороги. Естественно, он обрушился, – рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Анастасия Пристав. – Его восстановили, но сделали пешеходным. Да и ремонт был такой – мост ветром шатало. Даже рабочие предупреждали, что он рухнет. Так и произошло в 2018 году.

По мосту снова невозможно передвигаться. Фото: Анастасия Пристав

По мосту снова невозможно передвигаться. Фото: Анастасия Пристав

В этом году люди, устав ждать нерасторопных чиновников, построили мост своими силами за 10 тысяч рублей. Вот только простоял он совсем недолго – его сильно подтопило из-за дождей.

После этого на ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Силовиков заинтересовало бездействие чиновников администрации Серовского городского округа на протяжении двух лет. Возбуждено дело по статье «Халатность».

В конце августа жители Филькино наконец-то дождались того момента, когда им построили, казалось бы, нормальный мост. Правда, шириной всего 1 метр вместо обещанных полутора. Но простоял он совсем недолго – всего-то пару дней. В начале сентября и его смыло водой.

- Мы в 9.30 ушли из дома в школу, все нормально было, а когда вернулись все не пройти. Ладно хоть лодочник там был, перевез нас. Зашибись у ребенка праздник, - говорит местная жительница Анастасия Пристав. - Начальник "Автодора" говорит, что в течение дня мост должны починить. Но надолго ли хватит его - в ответ на этот вопрос он промолчал.

На Урале уже два года не могут построить мост, который объединял деревню.Переправу постоянно затапливает. Весной местным жителям пришлось купить надувные лодки Видео: Анастасия Пристав

Сейчас к мосту приехали сотрудники «Автодора», лодочник мусор расчищает.

- Мост, который жители построили и то дольше простоял, жесть вообще, хорошо, что ни кто в этот момент не шёл по нему, страшно подумать, если бы дети шли или с коляской, - говорят местные жители.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков:

- Строительство моста в районе поселка Филькино продолжается, объект пока еще не был введен в эксплуатацию. Поскольку на реке Каква остается высоким уровень воды, в возводимую конструкцию попало бревно. В настоящее время ремонтная бригада ликвидирует последствия происшествия и в течение суток завершит эту работу.

Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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