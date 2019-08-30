2019-08-30T11:27:42+03:00
Общество

«Выспрашивали про соседей»: жителей поселка Филькино, которые своими силами построили мост, вызывают в СК

Администрацию обвиняют в том, что они два года не могли построить им мост
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Анастасия ПриставФото: Анастасия Пристав
Изменить размер текста:

Жителей поселка Филькино, которые своими силами построили себе переправу через реку Каква, начали вызывать в СКР. Всех по очереди опрашивают по делу о халатности, которое возбудили в отношении администрации Серовского городского округа. Напомним, что местные власти два года пытались построить мост между двумя частями села.

- Спрашивали обо всем: наши адреса, имя, фамилии, сколько народу живет в селе, - рассказала местная жительница Анастасия Пристав. – Спрашивали обо всех событиях, которые произошли за этот год. Отсканировали все документы на дом, подтверждающие, что он жилой, земля в собственности.

Пока что вызвали только ее, однако в ближайшее время следователи собираются опросить всех остальных жителей.

Напомним, что история с мостом в Филькино тянется уже очень долго. Не дождавшись, пока власти установят переправу через реку, местные жители решили своими силами построить ее. Однако долго радоваться они не смогли: спустя две недели после начала работ, мост затопило. Поэтому сейчас жители оказались в том месте, где начали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу
«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень
Обещают дожди: погода в Екатеринбурге на День знаний
«Вел себя неадекватно»: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
В екатеринбургском метро могут вернуть проездной
Собраться в школу – это квест: в «Комсомолке» устроили праздник для будущих первоклассников
Откладывать 5 месяцев: аналитики посчитали, как долго екатеринбургским учителям придется экономить ради последнего iPhone
Обогнали Москву: Яндекс предрек Екатеринбургу большие пробки в сентябре
«Пришли к тому, с чего начали»: в Филькино, где жители сами построили себе мост, устанавливают новый
Перепутал: житель Екатеринбурга, которого забрали на военные сборы, испугался повторного призыва
В Екатеринбурге проверят «Водоканал» из-за взрыва трубы с холодной водой
На реконструкцию теплотрассы под Екатеринбургом потратят почти 12 миллионов
Розы, хризантемы, орхидеи, гвоздики: в Екатеринбург прилетело 150 тонн цветов-иностранцев
Виновника аварии на Малышева, в которой погибли два человека, отправят на дополнительные экспертизы
За безопасностью екатеринбургских школьников проследят полицейские
Дополнительные поезда будут курсировать в ноябрьские праздники
Приставы заставили двух мужей екатеринбурженки платить алименты
Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший из-за птиц в Кольцово, продолжает свой маршрут
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Кольцово
«Давайте не будем мешать термины»: Покрас Лампас вступился за православную активистку, которую хотели судить за митинг против его граффити
Суд отказался рассматривать дело православной активистки, которая выступала против работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге