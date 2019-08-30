«Выспрашивали про соседей»: жителей поселка Филькино, которые своими силами построили мост, вызывают в СК

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-30T11:27:42+03:00

Администрацию обвиняют в том, что они два года не могли построить им мост

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Жителей поселка Филькино, которые своими силами построили себе переправу через реку Каква, начали вызывать в СКР. Всех по очереди опрашивают по делу о халатности, которое возбудили в отношении администрации Серовского городского округа. Напомним, что местные власти два года пытались построить мост между двумя частями села.

- Спрашивали обо всем: наши адреса, имя, фамилии, сколько народу живет в селе, - рассказала местная жительница Анастасия Пристав. – Спрашивали обо всех событиях, которые произошли за этот год. Отсканировали все документы на дом, подтверждающие, что он жилой, земля в собственности.

Пока что вызвали только ее, однако в ближайшее время следователи собираются опросить всех остальных жителей.

Напомним, что история с мостом в Филькино тянется уже очень долго. Не дождавшись, пока власти установят переправу через реку, местные жители решили своими силами построить ее. Однако долго радоваться они не смогли: спустя две недели после начала работ, мост затопило. Поэтому сейчас жители оказались в том месте, где начали.

ИСТОЧНИК KP.RU