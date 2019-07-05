2019-07-05T16:06:38+03:00
Общество

«Это единственная связь с цивилизацией»: на Урале жители сами чинят мост, который обрушился два года назад

В администрации города говорят, что это место – зона затопления, в которой ничего нельзя строить
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Анастасия ПриставФото: Анастасия Пристав
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20 жителей села Филькино, которое находится под Серовом, уже два года вынуждены добираться вплавь до главных социальных объектов – школ, садиков, больницы… Дело в том, что их часть деревни отделяет река, которую раньше пересекал мост.

Рабочие разбирают старые конструкции Фото: Анастасия Пристав

Рабочие разбирают старые конструкции Фото: Анастасия Пристав

– Это единственная связь с цивилизацией. Нас неоднократно топило, и мост периодически ремонтировали, чтобы он выдерживал – в 2013 году, в 2009 году. А в 2017 году на него заехал КАМАЗ: водитель перепутал дороги. Естественно, он обрушился, – рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Анастасия Пристав. – Его восстановили, но сделали пешеходным. Да и ремонт был такой – мост ветром шатало. Даже рабочие предупреждали, что он рухнет. Так и произошло в 2018 году.

С тех пор администрация Серова не предпринимала новых попыток строительства. Весной, когда поднялась вода, местным пришлось закупить надувные лодки.

Местные жители купили собственные лодки, чтобы самостоятельно плавать на другой берег Фото: Анастасия Пристав

Местные жители купили собственные лодки, чтобы самостоятельно плавать на другой берег Фото: Анастасия Пристав

– Мы ждали помощи от мэрии, но от нас отвернулись. Только после того, как следственный комитет возбудил уголовное дело, мэрия организовала лодочную переправу – 29 июня. Лодки ходят три раза в день, – продолжила Пристав. – О строительстве не говорят – в последний раз замглавы Серова Вячеслав Симаков заявил, что новый мост обойдется в 10 миллионов рублей. Кроме того, сейчас мэр города Василий Сизиков говорит, что у нас зона затопления, в которой вообще ничего строить нельзя.

На Урале уже два года не могут построить мост, который объединял деревню.Переправу постоянно затапливает. Весной местным жителям пришлось купить надувные лодки Видео: Анастасия Пристав

Не дождавшись помощи от местных властей, жители решили сами восстановить дорогу. Они закупили стройматериалы на 10 тысяч рублей и планируют самостоятельно поднять переход уже в ближайшие выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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