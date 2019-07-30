2019-07-30T11:31:10+03:00
Общество

«В сапогах или на лодке пойдем выяснять»: Мост в Филькино, который уральцы строили самостоятельно, спустя две недели затопило

Наводнение произошло из-за открытия шлюз на дамбе
Мария Трапезникова
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Фото: Анастасия ПриставФото: Анастасия Пристав
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В деревне Филькино затопило мост через реку Каква, который жители строили самостоятельно. Это произошло спустя две недели из-за того, что были открыты шлюзы на местной дамбе. Об этом рассказа жительница поселка Анастасия Пристав.

- Буквально за 2 часа подтопило наш мостик, пройти можно только в сапогах. Лодочник спускал даже лодку на воду, чтоб кого-нибудь перевезти, - написала она на своей странице во «ВКонтакте». – Вчера продолжались работы по подготовке к строительству моста. Привозили шлак, засыпали в реку. Уже почти дошли до нашего берега, трубы по реке проложили в двух местах посередине, с нашей стороны трубы не положены, только засыпано. Течение на реке стало интенсивней, с нашего берега глубина больше, трубы там нет, теперь начало подмывать берег, отваливаются большие куски, все обваливается, может и наш мостик пострадать. Плюсом ко всему, убрали наш плотик, к которому мы на лодке подплывали. Зачем вчера нужно было что-то делать, если видели, что вода прибывает?

Фото: Анастасия Пристав

Фото: Анастасия Пристав

Анастасия также добавила, что сегодня к ним приедет глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

- На лодке или в сапогах пойдем выяснять, что ж нам все-таки будут строить, и когда уже окончательно закончиться эта история с мостом, — сообщила Пристав.

Напомним, что «эта история» длится уже давно. Целый год местные жители добивались у властей строительства моста через Какву – это был единственный способ связи с другими населенными пунктами. Однако им отказали, тогда жители сами построили себе переправу. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился построить им нормальный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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