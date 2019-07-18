Жители деревни Филькино, которые сами себе построили мост, сообщили, что чиновники начали делать им второй

18 Июль 16:49 2019-07-18T16:49:37+03:00

Но новый мост жители деревни потратили всего десять тысяч рублей. Фото: Анастасия Пристав

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«То засуха, то ливень!» - скажут жители деревни Филькино, что под Серовом, и будут правы. Совсем недавно у них не было моста – тот, что когда-то соединял правый берег деревни с «большой землей» был разрушен весной 2018-го. А сейчас вдруг у них этих мостов будет аж два!

Первый жители Филькино построили сами за 10 тысяч рублей, когда устали ждать помощи от чиновников. А второй им все-таки решили построить местные власти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Ионин:

«…активное внимание СМИ и общественников, все таки, заставило чиновников взяться за восстановление моста. Местная активист Анастасия Пристав сегодня написала мне: "Нам будут строить мост! Уже начали работы по подготовке.

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14 июля в поселке Филькино под Серовом состоялось торжественное открытие моста через реку Какву. Переправу жители строили самостоятельно. Теперь на нем красуются разноцветные ленточки и гордая надпись «Я люблю Филькино». В гости к жителям на открытие заглянула даже воспитательница, осужденная за репост, Евгения Чудновец. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU