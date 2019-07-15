«Я люблю Филькино»: В Серове жители починили мост, не дождавшись помощи от помощи чиновников

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-15T10:55:57+03:00

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14 июля в поселке Филькино под Серовом состоялось торжественное открытие моста через реку Какву. Переправу жители строили самостоятельно. Теперь на нем красуются разноцветные ленточки и гордая надпись «Я люблю Филькино». В гости к жителям на открытие заглянула даже воспитательница, осужденная за репост Евгения Чудновец.

- У нас получился временный пешеходный мостик, по которому можно переходить через реку даже с коляской, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Анастасия Пристав. – В прошлом году мы еле-еле по досочкам ходили.

Евгения Чудновец приехала на открытие (справа). Фото: Анастасия Пристав

Ремонт моста растянулся на три месяца, так как жители приходили к мосту в свободное от работы время.

Напомним, что под Серовом, в селе Филькино, местные жители два года были вынуждены добираться до школы, магазина, больницы вплавь. После того, как в 2017 году мост разрушили, власти его восстановили, но сделали пешеходным. Однако вскоре мост снова рухнул. После этого власти оставили попытки восстанавливать его, а местным жителям пришлось покупать надувные лодки. Не дождавшись помощи, они решили самостоятельно восстановить переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU