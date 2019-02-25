Жителям деревни в Свердловской области самим придется носить мусор в соседний поселок

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-25T16:18:15+03:00

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Жители деревни Филькино Серовского городского округа столкнулись со всем абсурдом «мусорной реформы» - за услугу плати, а оказывать ее не собираются. Дело в том, что год назад поселение лишилось единственной дороги в город - рухнул мост. Сообщение с внешним миром так и не восстановили, зато, как и везде, ввели новую коммунальную услугу «Обращение с ТКО». В платежке прописали, а вот вывозить мусор не будут, ведь дороги в деревню нет.

- В конце января Филькино посетил замглавы города Вячеслав Семаков, - разъясняет ситуацию Дмитрий Ионин, депутат Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области. - Люди задали ему логичный вопрос: «Если к деревне больше нет дороги, то как будут вывозить мусор, платежки за который людям уже выставили?». Со слов жителей, высокопоставленный чиновник предложил им относить мусор по зимнику в соседний поселок Медянкино. А уже там когда-нибудь поставят контейнеры, за вывоз мусора из которых люди уже должны заплатить.

Причем идти жителям деревни до соседнего поселка приличное расстояние - более пяти километров. Эту проблему Дмитрий Ионин вместе с другим депутатом Андреем Альшевских обсудили на собрании Госдумы, а после направили запрос в прокуратуру. Будем надеяться, что дело сдвинется с мертвой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU