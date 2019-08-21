«Стало плохо с сердцем»: лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге, чтобы спасти 13-летнюю девочку

Лайнер «Уральских авиалиний» сегодня, 21 августа, совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия 13-летней пассажирки. Самолет следовал по маршруту «Душанбе – Жуковский».

- У 13-летней девочки, которая находилась в салоне самолета, ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи КВС принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Прямо у трапа юную пассажирку встретила реанимационная бригада «Скорой помощи», она была срочно госпитализирована.

Напомним, что неделю назад еще один лайнер этого авиаперевозчика совершил экстренную посадку прямо посреди кукурузного поля из-за отказа двигателя. По предварительной информации, в него попала стая чаек. Во время жесткой посадки на борту находилось 233 человека, все остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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