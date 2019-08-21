2019-08-21T10:42:20+03:00
Происшествия

«Стало плохо с сердцем»: лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге, чтобы спасти 13-летнюю девочку

Юную пассажирку на «Реанимации» доставили в одну из больниц
Мария Трапезникова
Поделиться:
КВС принял решение экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту Оренбурга, чтобы девочку смогли госпитализироватьКВС принял решение экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту Оренбурга, чтобы девочку смогли госпитализироватьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лайнер «Уральских авиалиний» сегодня, 21 августа, совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия 13-летней пассажирки. Самолет следовал по маршруту «Душанбе – Жуковский».

- У 13-летней девочки, которая находилась в салоне самолета, ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи КВС принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Прямо у трапа юную пассажирку встретила реанимационная бригада «Скорой помощи», она была срочно госпитализирована.

Напомним, что неделю назад еще один лайнер этого авиаперевозчика совершил экстренную посадку прямо посреди кукурузного поля из-за отказа двигателя. По предварительной информации, в него попала стая чаек. Во время жесткой посадки на борту находилось 233 человека, все остались живы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле«Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (подробности)

«Это мастерство!»: Старший бортпроводник A321 рассказал, как проходила эвакуация пассажиров на кукурузном поле Пассажиры покинули самолет за несколько минут (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в полеВ оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под МосквойПосле ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА В ПОЛЕ САМОЛЕТА МОСКВА - СИМФЕРОПОЛЬ В ЖУКОВСКОМ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Полевском разыскивают мужчину без зубов, с татуировками и с пистолетом
Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
«Врачи предлагают ампутацию»: на Урале у молодой девушки нашли рак, после травмы во время зарядки
Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина
«Вынуждены леньку-еньку выплясывать»: директор музея святости в Екатеринбурге пригрозила Покрасу Лампасу судом Божьим
Сотрудников «Уральских авиалиний» за 10 миллионов отправляют на отдых в санатории
В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов
Небольшой шрам на макушке и стрижка под «ежика»: в Екатеринбурге пропал 20-летний парень
«Носил одежду с символикой ведомства и удостоверение»: на Урале пенсионер притворялся сотрудником ФСБ
В Екатеринбурге ко Дню знаний подорожали «однушки»
«Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет»: мэр Екатеринбурга о второй линии метро
Свердловские полицейские проверили больше 3,5 тысяч владельцев оружия
ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
Осторожно, «дикие животные»: на трассах Урала появились знаки
Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды
Хотела украсить дом: кольцовские таможенники нашли у пассажирки самурайский меч
В Екатеринбурге до микрорайона «Светлый» пустят второй автобус
«Бесы лезут из-под земли»: в Екатеринбурге рядом с «Радугой Парком» появилась гигантская рептилия
Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет
Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре
В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба
В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды
«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей