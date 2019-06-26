Под строительство храма в Екатеринбурге оставили только три площадки, сквера среди них нет

Вот и все, в сквере у Театра драмы теперь точно не построят храм. По крайней мере, горожане, выступавшие в его защиту, могут надеяться на это после сегодняшнего заседания рабочей группы.

Ее участники встретились, чтобы утвердить окончательный список площадок под застройку. Перечень мест отбирался из предложений горожан. С 20 по 30 мая жители Екатеринбурга прислали более 11 тысяч вариантов, где в Екатеринбурге можно построить храм святой Екатерины.

Из них было отобрано порядка 60 самых популярных вариантов, в том числе и сквер у Театра драмы. А затем члены рабочей группы, куда входили и защитники сквера, и представители духовенства, и депутаты Гордумы отобрали шесть самых-самых популярных вариантов. Сквер опять же оказался в их числе.

Защитники сквера во время акций протеста несколько раз роняли забор, огораживающий потенциальную стройплощадку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но между вторым и третьим, сегодняшним, заседанием Екатеринбургская епархия успела заявить, что отказывается от права строить храм в сквере. Вероятно, поэтому на заседании сквер заочно вычеркнули из списка, сократив число площадок до пяти. Это вылилось в жаркий спор. А представитель епархии вдруг заявил, что сквер на самом деле можно было бы и оставить в списке:

– Не надо считать, что раз епархия попросила, то надо это все сделать, - сказал Игумен Вениамин, представитель Екатеринбургской епархии. - Эта площадка (сквер) может там (в опросном листе) находиться. Другое дело, что у нее не будет там шансов выиграть. Граждане проголосовали, площадка не прошла, но это потому, что епархия попросила за нее не голосовать.

Так может выглядеть храм на месте приборостроительного завода.Фото: Галина Соловьева

В итоге участники решили, что преждевременно вычеркнули сквер из списка площадок и провели голосование, которое, впрочем, ничего особо не изменило.

- За исключение сквера из перечня площадок проголосовали большинством голосов. Решение принято - исключить, - заявили на заседании рабочей группы после голосования.

А следом они проголосовали и по оставшимся пяти площадкам, чтобы выяснить, какие из них в итоге попадут в опросный лист. Большинством голосов было решено, что исключат территорию на улице Татищева рядом со стадионом «Екатеринбург Арена», а также акваторию за Макаровским мостом, которая, как оказалось, не нравится инвесторам.

В списке остались только три площадки: пустырь на Белинского-Фурманова, здание бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и место снесенной телебашни. На следующем заседании рабочая группа должна определить, когда и как будет проводиться опрос.

1 - здание бывшего приборостроительного завода; 2 - место бывшей телебашни; 3 - пустырь на Белинского - Фурманова. Фото: сервис Яндекс.Карты

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